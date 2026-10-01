FUTEBOL BRASILEIRO

Clubes desistem de paralisar o Brasileirão e levam briga contra o fim das bets ao STF

Sem datas para remarcar jogos e sem apoio da CBF, dirigentes apostam na via jurídica

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16:38

Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A reação dos clubes brasileiros à medida provisória que proíbe as casas de apostas no país vai ser travada nos tribunais, e não dentro de campo. A ideia de interromper o Campeonato Brasileiro como forma de pressão perdeu força, e a articulação agora se concentra no Supremo Tribunal Federal (STF), onde os clubes pretendem entrar como partes interessadas na ação movida pelas empresas do setor. As informações são do jornal O Globo.

Dois fatores pesaram para o recuo. O primeiro foi o calendário: com a temporada na reta final, não haveria datas livres para remarcar as rodadas suspensas, o que deixaria a competição sem saída prática. O segundo foi a postura da CBF, que não aderiu ao movimento e preferiu se manter neutra no debate sobre os efeitos da MP.

O tempo também é curto. A MP determina que materiais publicitários e marcas das empresas de apostas sejam retirados até as 23h59 de 5 de outubro, e a partir do dia 6 as plataformas deverão ser bloqueadas no país. O texto já está em vigor, mas precisa ser validado pelo Congresso em até 120 dias para não perder efeito.

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Flamengo saiu na frente

No STF, o Flamengo foi o primeiro clube a se mover de forma individual. O rubro-negro pediu para participar da ação que contesta a medida, como parte interessada no processo. O Palmeiras vai seguir o mesmo caminho e também deve se juntar à ação.

A ação principal foi apresentada pela Associação Brasileira de Jogos e Loterias (ABJL) e pelo Instituto Brasileiro do Jogo Responsável (IBJR). Entre os argumentos, as entidades sustentam que não havia urgência que justificasse a edição de uma medida provisória e que a decisão quebra a segurança jurídica de empresas que receberam do próprio Estado autorização para funcionar.

Os clubes também têm buscado uma saída intermediária. O Sindicato Nacional do Futebol (Sinafut) pediu ao STF um período de transição que permita manter os contratos de patrocínio até o fim de 2026, embora seu objetivo principal seja a suspensão total da MP. Segundo a entidade, o prazo coincide justamente com a fase decisiva das competições, quando as marcas patrocinadoras ganham mais visibilidade.

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