Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Clubes desistem de paralisar o Brasileirão e levam briga contra o fim das bets ao STF

Sem datas para remarcar jogos e sem apoio da CBF, dirigentes apostam na via jurídica

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16:38

Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF
Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A reação dos clubes brasileiros à medida provisória que proíbe as casas de apostas no país vai ser travada nos tribunais, e não dentro de campo. A ideia de interromper o Campeonato Brasileiro como forma de pressão perdeu força, e a articulação agora se concentra no Supremo Tribunal Federal (STF), onde os clubes pretendem entrar como partes interessadas na ação movida pelas empresas do setor. As informações são do jornal O Globo. 

Dois fatores pesaram para o recuo. O primeiro foi o calendário: com a temporada na reta final, não haveria datas livres para remarcar as rodadas suspensas, o que deixaria a competição sem saída prática. O segundo foi a postura da CBF, que não aderiu ao movimento e preferiu se manter neutra no debate sobre os efeitos da MP. 

O tempo também é curto. A MP determina que materiais publicitários e marcas das empresas de apostas sejam retirados até as 23h59 de 5 de outubro, e a partir do dia 6 as plataformas deverão ser bloqueadas no país. O texto já está em vigor, mas precisa ser validado pelo Congresso em até 120 dias para não perder efeito. 

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo saiu na frente

No STF, o Flamengo foi o primeiro clube a se mover de forma individual. O rubro-negro pediu para participar da ação que contesta a medida, como parte interessada no processo. O Palmeiras vai seguir o mesmo caminho e também deve se juntar à ação.

A ação principal foi apresentada pela Associação Brasileira de Jogos e Loterias (ABJL) e pelo Instituto Brasileiro do Jogo Responsável (IBJR). Entre os argumentos, as entidades sustentam que não havia urgência que justificasse a edição de uma medida provisória e que a decisão quebra a segurança jurídica de empresas que receberam do próprio Estado autorização para funcionar.

Os clubes também têm buscado uma saída intermediária. O Sindicato Nacional do Futebol (Sinafut) pediu ao STF um período de transição que permita manter os contratos de patrocínio até o fim de 2026, embora seu objetivo principal seja a suspensão total da MP. Segundo a entidade, o prazo coincide justamente com a fase decisiva das competições, quando as marcas patrocinadoras ganham mais visibilidade.

Leia mais

Imagem - Clubes ameaçam paralisar o Brasileirão em protesto contra MP das bets

Clubes ameaçam paralisar o Brasileirão em protesto contra MP das bets

Imagem - Dono de fortuna de R$ 5,2 bi, presidente da Cimed sonha em patrocinar todos os clubes do Brasil após fim das bets

Dono de fortuna de R$ 5,2 bi, presidente da Cimed sonha em patrocinar todos os clubes do Brasil após fim das bets

Imagem - Clubes fazem reunião de emergência na FPF após veto às bets e querem diálogo com o governo

Clubes fazem reunião de emergência na FPF após veto às bets e querem diálogo com o governo

Dinheiro em jogo

O interesse dos clubes se explica pela dependência financeira do setor. Na Série A, 14 dos 20 times têm empresas de apostas como patrocinadoras máster, e os patrocínios das bets aos clubes da primeira divisão passaram de R$ 1 bilhão em 2025.

Tags:

Campeonato Brasileiro Bets

Mais recentes

Imagem - Seleção Brasileira desembarca em Calcutá para disputar amistoso inédito contra a Índia

Seleção Brasileira desembarca em Calcutá para disputar amistoso inédito contra a Índia
Imagem - Brasil jogará em estádio na Índia que recebeu Messi e teve evento marcado por confusão

Brasil jogará em estádio na Índia que recebeu Messi e teve evento marcado por confusão
Imagem - Descubra a posição de Bahia e Vitória no ranking dos escudos mais bonitos do país

Descubra a posição de Bahia e Vitória no ranking dos escudos mais bonitos do país