FANTASMA DA DATA FIFA

Clubes pedem à CBF para não ceder jogadores à Seleção Brasileira na reta final do Brasileirão

Entidade vai discutir o pedido antes da convocação para os amistosos contra Japão e Singapura, em novembro

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 20:05

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A próxima convocação de Carlo Ancelotti pode ser influenciada pela disputa do Campeonato Brasileiro. Clubes que brigam pelos principais objetivos na reta final da competição solicitaram à CBF que seus atletas sejam poupados da Data Fifa de novembro, e a entidade vai analisar o pedido no início da próxima semana, antes do treinador fechar a lista.

Os 26 nomes serão anunciados na próxima quinta-feira (29). A seleção fará dois amistosos: contra o Japão, no dia 14 de novembro, e contra Singapura, no dia 17. Serão os últimos jogos do Brasil em 2026.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 1 de 26

Calendário apertado

O que motivou a discussão foi o pouco tempo entre o fim da Data Fifa e a sequência do Brasileirão. A volta da delegação está prevista para o dia 19, às vésperas da 36ª rodada.

Um exemplo ajuda a dimensionar o problema: Palmeiras e Flamengo se enfrentam em São Paulo no dia 21, apenas dois dias após o retorno previsto da seleção.

Diante desse cenário, a CBF avalia formas de diminuir, dentro do possível, o impacto da convocação sobre os clubes que ainda estiverem em disputas decisivas.

Posição dos clubes será ouvida

A tendência é que a entidade leve em conta a posição de cada equipe antes da definição final. Assim, clubes que se mostrarem resistentes a liberar seus jogadores podem ter os atletas preservados. A decisão, porém, ainda não foi tomada.

Enquanto isso, a pré-lista já foi enviada à Fifa nesta sexta-feira (23), sem nenhuma restrição. Com isso, os clubes já têm conhecimento de quais jogadores estão sendo observados pela comissão técnica antes do anúncio oficial.

Vale lembrar que uma eventual medida valerá apenas para a seleção brasileira. Jogadores estrangeiros do Brasileirão que forem convocados por seus países não serão afetados.

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