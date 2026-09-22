NOVAS MUDANÇAS?

Clubes vão propor à CBF fim do limite de jogos para transferências e criação de ‘times B’

Propostas apresentadas por Guilherme Bellintani ficaram para uma próxima reunião entre CBF e clubes e envolvem mercado de jogadores e formação de jovens

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 18:20

Taça da Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

A reformulação do futebol brasileiro discutida pela CBF e pelos clubes ainda pode ganhar novas mudanças. Além das alterações já aprovadas para as próximas temporadas, duas propostas ficaram para uma nova reunião: a retirada do limite de 12 jogos para transferências entre equipes do mesmo Campeonato Brasileiro e a possibilidade de criação de equipes B.

As ideias foram reveladas por Guilherme Bellintani, dono da SAF do Londrina e ex-presidente do Bahia, durante o encontro realizado na última segunda-feira (21), no Rio de Janeiro. Segundo o dirigente, os dois temas ainda serão debatidos pelos clubes antes de qualquer decisão.

Uma das propostas envolve a regra que atualmente limita a transferência de jogadores entre equipes que disputam a mesma edição do Campeonato Brasileiro. Hoje, um atleta pode trocar de clube durante a competição desde que não tenha disputado mais de 12 partidas pelo time anterior.

O limite havia sido ampliado de seis para 12 jogos para a temporada de 2026, em razão das particularidades do calendário deste ano. A ideia agora é retirar completamente essa trava.

Caso seja aprovada, a mudança permitiria que jogadores que perderam espaço em seus clubes tivessem mais possibilidades de mudar de equipe ainda durante a competição. O tema, porém, ainda não foi votado e deverá voltar a ser discutido em uma das próximas reuniões entre CBF e clubes.

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG 1 de 20

Proposta de criação de equipes B

A outra proposta apresentada por Bellintani envolve a possibilidade dos clubes brasileiros criarem equipes B para disputar competições oficiais. A ideia é inspirada em um modelo utilizado por clubes europeus, como Barcelona, Benfica e Porto. Pela proposta, equipes das Séries A, B ou C poderiam ter um segundo time em competições oficiais, oferecendo mais espaço para jogadores em formação.

Ainda não há definição sobre qual competição essas equipes disputariam, quais seriam os critérios de participação ou como funcionaria o acesso entre as divisões. Esses detalhes dependeriam de uma discussão caso a proposta avance.

A intenção é criar uma etapa intermediária entre as categorias de base e o futebol profissional. Dessa forma, jovens que ainda não estejam prontos para atuar regularmente no time principal poderiam permanecer em uma equipe competitiva, com calendário próprio e mais oportunidades de jogo.

“A gente teria uma formação de atletas no médio prazo muito mais consolidada aqui no Brasil”, afirmou Bellintani.

A discussão sobre as equipes B ocorre em um momento em que a CBF também busca ampliar o espaço para jogadores sub-23. Segundo o diagnóstico apresentado pela entidade, a participação desses atletas diminuiu nos últimos anos, em um cenário relacionado ao aumento da presença de estrangeiros e jogadores mais experientes nos elencos.

Mudanças nas regras para os próximos anos

As discussões acontecem em meio a outras alterações aprovadas no encontro desta segunda-feira. Entre elas está a redução gradual do limite de estrangeiros relacionados por partida no Campeonato Brasileiro. Atualmente, cada equipe pode relacionar até nove estrangeiros por jogo. O número cairá para oito em 2027 e será reduzido gradualmente até chegar a cinco em 2030.

Também foi mantido o limite de 50 jogadores inscritos no Brasileirão, mas haverá uma divisão progressiva entre atletas acima de 23 anos e jogadores mais jovens. Em 2027, os clubes terão 30 vagas na Lista A e 20 na Lista B. A proporção será alterada gradualmente até chegar a 25 atletas em cada lista em 2030.