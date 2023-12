Com 16 clubes, CBF divulga tabela detalhada da Eliminatória da Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Eliminatória da Copa do Nordeste. Ao todo, 16 equipes lutam por quatro vagas na fase de grupos.



A primeira rodada da Eliminatória começa no dia 06 de janeiro (sábado) com quatro jogos e termina no dia 07 (domingo). Os confrontos serão em jogo único. O mando de campo foi escolhido através da colocação do clube no ranking da CBF.



Desta primeira rodada, oito clubes avançarão e farão novos confrontos em jogo único. Os vencedores confirmaram presença na fase de grupos. Os duelos acontecerão nos dias 13 e 14 de janeiro. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.