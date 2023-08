Com 18 pontos de saque, Brasil vence Peru por 3 a 0 na estreia do Sul-Americano de vôlei

Bruninho e Judson. Crédito: FIVB

A seleção brasileira masculina de vôlei estreou no Sul-Americano com vitória por 3 sets a 0 sobre o Peru no fim da noite deste sábado. A partida aconteceu em Recife (PE), com o ginásio Geraldão lotado e a torcida empurrando o time, a arma do Brasil para a convincente vitória foi um festival de aces. Ao todo, foram 18 pontos de saques, nove deles do oposto Felipe Roque, um dos estreantes da noite. As parciais foram 25/18, 25/18 e 25/11.



O técnico Renan Dal Zotto celebrou a oportunidade de conseguir rodar o time na estreia, colocando todos os jogadores com alguns minutos em quadra. "A gente sabe que estreia é sempre bastante tensa. Hoje a gente teve a oportunidade de sair daqui com uma vitória importante, mas, acima de tudo, a possibilidade de todos os atletas poderem jogar, participando efetivamente pelo menos um set inteiro. Isso foi muito positivo, a vitória foi muito importante, e agora é pensar no jogo de amanhã. É uma competição curta e cada jogo vale muito."

O Brasil já volta à quadra neste domingo, às 19h30, para confronto diante do Chile. O Sul-Americano é disputado em pontos diretos, com as cinco equipes jogando entre si. Na segunda-feira será a vez de o time de Renan Dal Zotto enfrentar a Colômbia e a participação brasileira termina na quarta-feira, contra a Argentina.

Disputando sua primeira competição oficial com a camisa verde e amarela, Felipe Roque foi o maior pontuador do jogo, com 14. "Foi muito especial a minha estreia em um campeonato aqui no Brasil pela seleção. É muito importante começar a competição com uma vitória, aqui em casa", disse Roque.

Leal anotou 10 pontos e Alan marcou nove. O ponteiro Honorato e o central Judson também disputaram sua primeira competição pela seleção. "Foi difícil segurar a emoção ouvindo todo mundo cantar o hino, no final à capela ainda. É realmente a realização de um sonho que estou vivendo aqui, foi muito especial. Depois que acabou o hino, baixou a emoção e era a responsabilidade de representar a camisa. Eu sabia disso que tinha que entrar lá e o importante era a gente estrear bem", afirmou Honorato.

BRONZE NO SUB-21