Com abertura da janela, Grêmio ganha reforço contra o Bahia

Adversário do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio ganhou um reforço para o primeiro jogo da disputa, nesta terça-feira (4), às 21h, na Fonte Nova. O zagueiro Bruno Alves teve o novo contrato registrado no BID e está à disposição de Renato Gaúcho.



Bruno Alves ficou fora do jogo contra o próprio Bahia, no último sábado (1º), na Fonte Nova, por conta do fim do contrato antigo. Com a abertura da janela, nesta segunda-feira (3), o novo vínculo do jogador foi registrado.