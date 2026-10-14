Com acúmulo de transfer bans, Santos pode perder pontos como punição

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Wendel de Novais
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:13
O Santos acumula sete transfer bans ativos na Fifa em meio a uma série de dívidas com clubes e profissionais do futebol. As punições impedem o registro de novos jogadores, e a persistência dos débitos pode abrir caminho para sanções mais severas, incluindo a perda de pontos, segundo informações do ge.
O clube já quitou três das dívidas que motivaram as punições e aguarda a retirada dessas restrições nos próximos dias. Outras quatro pendências, porém, continuam em aberto e envolvem o técnico Pedro Caixinha e integrantes de sua comissão técnica. Novas sanções também são esperadas.
Entre os débitos que podem resultar em outra punição está uma dívida de aproximadamente R$ 2,2 milhões com o Al-Markhiya, do Catar, pela contratação do atacante Yusupha Njie. Nesse caso, o Santos já foi condenado em última instância. De acordo com especialistas, o Código Disciplinar da Fifa prevê medidas mais rigorosas diante de infrações repetidas e da permanência do débito.
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A possibilidade está prevista no artigo 21 D do regulamento da entidade. Segundo especialista, a aplicação de sanções mais graves ao Santos, entretanto, não deve ocorrer no curto prazo. No cenário descrito pelos especialistas consultados pelo ge, o clube só poderia enfrentar esse tipo de punição em 2028.
Apesar das pendências, o Santos ainda aguarda a regularização de parte das restrições e precisa resolver os débitos restantes para evitar novos desdobramentos. A eventual perda de pontos, conforme a avaliação apresentada pelos especialistas, depende de condições específicas previstas nas regras disciplinares da Fifa.