FUTEBOL

Com acúmulo de transfer bans, Santos pode perder pontos como punição

Clube já quitou três débitos, mas ainda tem quatro pendências

Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:13

Neymar com a camisa do Santos Crédito: Raul Baretta/Santos

O Santos acumula sete transfer bans ativos na Fifa em meio a uma série de dívidas com clubes e profissionais do futebol. As punições impedem o registro de novos jogadores, e a persistência dos débitos pode abrir caminho para sanções mais severas, incluindo a perda de pontos, segundo informações do ge.

O clube já quitou três das dívidas que motivaram as punições e aguarda a retirada dessas restrições nos próximos dias. Outras quatro pendências, porém, continuam em aberto e envolvem o técnico Pedro Caixinha e integrantes de sua comissão técnica. Novas sanções também são esperadas.

Entre os débitos que podem resultar em outra punição está uma dívida de aproximadamente R$ 2,2 milhões com o Al-Markhiya, do Catar, pela contratação do atacante Yusupha Njie. Nesse caso, o Santos já foi condenado em última instância. De acordo com especialistas, o Código Disciplinar da Fifa prevê medidas mais rigorosas diante de infrações repetidas e da permanência do débito.

Neymar é homenageado pelo Santos com estátua 1 de 5

A possibilidade está prevista no artigo 21 D do regulamento da entidade. Segundo especialista, a aplicação de sanções mais graves ao Santos, entretanto, não deve ocorrer no curto prazo. No cenário descrito pelos especialistas consultados pelo ge, o clube só poderia enfrentar esse tipo de punição em 2028.