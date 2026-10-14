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Com acúmulo de transfer bans, Santos pode perder pontos como punição

Clube já quitou três débitos, mas ainda tem quatro pendências

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:13

Neymar com a camisa do Santos
Neymar com a camisa do Santos Crédito: Raul Baretta/Santos

O Santos acumula sete transfer bans ativos na Fifa em meio a uma série de dívidas com clubes e profissionais do futebol. As punições impedem o registro de novos jogadores, e a persistência dos débitos pode abrir caminho para sanções mais severas, incluindo a perda de pontos, segundo informações do ge.

O clube já quitou três das dívidas que motivaram as punições e aguarda a retirada dessas restrições nos próximos dias. Outras quatro pendências, porém, continuam em aberto e envolvem o técnico Pedro Caixinha e integrantes de sua comissão técnica. Novas sanções também são esperadas.

Entre os débitos que podem resultar em outra punição está uma dívida de aproximadamente R$ 2,2 milhões com o Al-Markhiya, do Catar, pela contratação do atacante Yusupha Njie. Nesse caso, o Santos já foi condenado em última instância. De acordo com especialistas, o Código Disciplinar da Fifa prevê medidas mais rigorosas diante de infrações repetidas e da permanência do débito.

Neymar é homenageado pelo Santos com estátua

Família de Neymar compareceu ao evento por Reprodução | Instagram
Família de Neymar compareceu ao evento por Reprodução | Instagram
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Família de Neymar compareceu ao evento por Reprodução | Instagram

A possibilidade está prevista no artigo 21 D do regulamento da entidade. Segundo especialista, a aplicação de sanções mais graves ao Santos, entretanto, não deve ocorrer no curto prazo. No cenário descrito pelos especialistas consultados pelo ge, o clube só poderia enfrentar esse tipo de punição em 2028.

Apesar das pendências, o Santos ainda aguarda a regularização de parte das restrições e precisa resolver os débitos restantes para evitar novos desdobramentos. A eventual perda de pontos, conforme a avaliação apresentada pelos especialistas, depende de condições específicas previstas nas regras disciplinares da Fifa.

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