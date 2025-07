VIRAR A CHAVE

Com apoio do Barradão, Vitória encara o Bragantino em busca de reação no Brasileirão

Sem vencer há oito jogos, Leão inicia sequência como mandante tentando sair do Z-4 e conquistar a primeira vitória sob o comando de Carille

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de julho de 2025 às 08:30

Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de dois jogos fora de casa, o Vitória volta a atuar no Barradão neste domingo (20), às 16h, diante do RB Bragantino, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o início de uma sequência de dois jogos seguidos em Salvador, sob a expectativa de que a equipe consiga reagir na competição. >

Na 17ª colocação, o Rubro-Negro acumula oito jogos sem vencer na temporada e sete sem marcar gols. Nesse momento delicado, o time aposta no apoio da torcida para reencontrar o caminho dos triunfos, subir na tabela e entrar no embalo para o compromisso contra o lanterna Sport, na próxima quarta-feira (23), novamente no Barradão.>

O duelo deste domingo também marcará o primeiro encontro do técnico Fábio Carille com a torcida do Leão. Após estrear em duas partidas fora de casa — derrota para o Internacional e empate contra o Botafogo — o treinador finalmente terá a chance de comandar a equipe com o apoio da torcida colossal. >

“Já joguei contra no Barradão várias vezes, vou ter a primeira oportunidade de jogar ao lado do torcedor. Expectativa de dar uma resposta com a casa cheia, nos apoiando. Torcedor do nosso lado a gente se torna mais forte”, destacou o comandante rubro-negro.>

Treino Vitória (19/7) 1 de 4

Ainda sem vencer sob o novo comando, o Vitória ao menos mostrou sinais de evolução defensiva nas últimas rodadas. No entanto, ofensivamente, a equipe segue devendo, não à toa, vive a pior seca de gols em quase 50 anos. Mas Carille já sabe o que precisa fazer para quebrar a sequência sem gols e reencontrar o caminho das vitórias. >

“A gente tem que ser organizado o tempo todo, precisamos ficar mais com a bola. No segundo tempo [contra o Botafogo] a gente conseguiu achar o lado oposto e entrar mais no campo adversário. É isso que vou buscar para que a gente seja mais equilibrado, ataque mais e tire o time de trás. Buscar a vitória sendo organizado”, projetou.>

Para enfrentar o Bragantino, o Vitória terá uma lista extensa de desfalques. O volante Willian Oliveira cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, enquanto o meia Pepê foi punido com quatro jogos de suspensão após a expulsão no Ba-Vi. O clube já entrou com pedido de efeito suspensivo, mas ainda aguarda resposta.>

Entre os reforços recém-chegados, o volante português Rúben Ismael, o atacante espanhol Aitor Cantalapiedra e Romarinho ainda não foram regularizados e seguem em processo de recondicionamento físico. Assim, estão fora da partida. O zagueiro Neris, em fase final de transição após lesão, também permanece como baixa.>