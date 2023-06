Atacante Everaldo vive jejum de quatro jogos sem marcar gols. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O intervalo de dez dias sem jogos oficiais tem sido usado pelo Bahia para fazer ajustes no time em busca de uma recuperação no Campeonato Brasileiro. A melhora passa diretamente pela eficácia ofensiva, ainda mais que o confronto com o Palmeiras, quarta-feira (21), às 21h30, na Fonte Nova, colocará frente à frente um time ainda em busca do encaixe ideal contra o atual campeão e um dos melhores do país nos últimos anos.



A versão 2023 tricolor tem apresentado problemas para balançar as redes. Com apenas 11 gols após dez partidas disputadas no Brasileirão, a média da equipe baiana é de 1,1 gol por jogo. Num ranking por número de gols marcados, é o 12º empatado com o América-MG.

Para aumentar a dificuldade, o Bahia vai enfrentar um dos times mais sólidos da elite brasileira. Vice-líder da Série A, o Palmeiras levou oito gols no torneio. Só o líder Botafogo, com sete, tem desempenho defensivo melhor.

A baixa produtividade ofensiva do Esquadrão pode ser explicada pelo momento dos jogadores de ataque. Contratado para ser a principal referência, Everaldo ainda não engrenou no Brasileirão. Ele marcou somente dois gols na Série A e vive um jejum de três jogos sem vazar os adversários. A seca sobe para quatro confrontos se o jogo da Copa do Brasil, contra o Santos, também for levado em consideração.

A última vez que o atacante balançou as redes foi no empate com o Goiás, por 1x1, na Fonte Nova. Antes disso, ele havia marcado na derrota para o Red Bull Bragantino, por 2x1, na estreia pela Série A.

Apesar de liderar a artilharia do Bahia em 2023, com 11 gols, os longos períodos sem marcar não são uma novidade para Everaldo pelo clube. Essa, aliás, é a quarta sequência dele sem gols no ano.

No início da temporada, o centroavante passou os sete primeiros jogos em branco, até que no oitavo compromisso o gol saiu. Foi no empate por 2x2 com o Ferroviário, pela Copa do Nordeste.

Uma nova sequência de sete jogos sem gols aconteceu entre o anotado sobre o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano, e o empate com o Fluminense-PI, pelo Nordestão.

Depois disso, Everaldo fez as pazes com o gol e ficou seis jogos seguidos balançando as redes, num embalo de sete gols em oito jogos. O último jejum aconteceu após a estreia do Bahia no Brasileirão. A sequência teve cinco jogos até o gol contra o Goiás.

A dependência dos gols de Everaldo aumentou nas últimas partidas, já que o time perdeu dois dos seus principais goleadores no ano. Vice-artilheiro com oito gols, o atacante Biel sofreu uma lesão na coxa e está em tratamento. O prazo para recuperação é de pelo menos dois meses.

O mesmo aconteceu com Jacaré. Apesar de ter se firmado na ala direita, o camisa 29 já tem seis gols no ano e aparece no top-3 dos goleadores, ao lado de Cauly.