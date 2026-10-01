VALORES DOS MANTOS

Com Bahia na parte alta e Vitória na lanterna, confira o ranking das camisas mais caras da Série A

Diferença entre os rivais de Salvador chega a R$ 270, e modelo tricolor custa o mesmo que os de Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Fluminense

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 19:10

Uniformes de Flamengo, Bahia, Vitória e Fluminense Crédito: Divulgação e Victor Ferreira/ECV

Os torcedores do Bahia e do Vitória terão que pagar valores diferentes para comprar o uniforme oficial do seu time do coração. Em levantamento do ge com os preços das camisas masculinas vendidas nas lojas oficiais dos 20 clubes da elite, o Bahia aparece entre os mais caros, com modelo de R$ 599,99, empatado na quinta posição com Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Já o Vitória tem a camisa mais barata da competição, ao lado do Remo, ambas por R$ 329,99.

A pesquisa considerou o modelo masculino mais caro de cada clube no momento da consulta. Confira o ranking completo abaixo:

Ranking das camisas mais caras da Série A do Campeonato Brasileiro 1 de 20

Na prática, a diferença entre os rivais de Salvador é de R$ 270. A camisa tricolor custa 82% a mais do que a rubro-negra e supera em cerca de R$ 130 a média da Série A, que ficou em R$ 469,39. O modelo do Vitória, por outro lado, está aproximadamente R$ 140 abaixo dessa média.

O resultado coloca o Bahia como um dos clubes com a camisa mais cara da elite. O tricolor, que tem a Puma como fornecedora, só fica atrás de Flamengo (R$ 799,99) e do trio formado por Atlético-MG, Corinthians e Vasco (R$ 749,99).

O Vitória divide a lanterna com o Remo, e os dois têm algo em comum: ambos são vestidos pela Volt Sport. Para efeito de comparação, a camisa do Flamengo, a mais cara do levantamento, custa R$ 470 a mais do que a do Leão.

Parte da diferença entre os clubes se explica pelo tipo de uniforme. As versões Jogador, como a do Bahia, reproduzem os modelos usados em campo, com tecidos e tecnologias pensados para o desempenho, e por isso costumam custar mais.

Já as linhas Torcedor, Estádio ou Fã usam materiais mais simples e são feitas para o dia a dia. Cruzeiro e Internacional, por exemplo, não tinham a versão Jogador disponível em seus sites no momento da pesquisa.