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Com Bahia na parte alta e Vitória na lanterna, confira o ranking das camisas mais caras da Série A

Diferença entre os rivais de Salvador chega a R$ 270, e modelo tricolor custa o mesmo que os de Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Fluminense

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 19:10

Uniformes de Flamengo, Bahia, Vitória e Fluminense
Uniformes de Flamengo, Bahia, Vitória e Fluminense Crédito: Divulgação e Victor Ferreira/ECV

Os torcedores do Bahia e do Vitória terão que pagar valores diferentes para comprar o uniforme oficial do seu time do coração. Em levantamento do ge com os preços das camisas masculinas vendidas nas lojas oficiais dos 20 clubes da elite, o Bahia aparece entre os mais caros, com modelo de R$ 599,99, empatado na quinta posição com Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Já o Vitória tem a camisa mais barata da competição, ao lado do Remo, ambas por R$ 329,99.

A pesquisa considerou o modelo masculino mais caro de cada clube no momento da consulta. Confira o ranking completo abaixo:

Ranking das camisas mais caras da Série A do Campeonato Brasileiro

1º – Flamengo – R$ 799,99 por Divulgação
2º – Atlético-MG – R$ 749,99 por Divulgação
2º – Corinthians – R$ 749,99 por Divulgação
2º – Vasco – R$ 749,99 por Divulgação
5º – Palmeiras – R$ 599,99 por Divulgação
5º – Bahia – R$ 599,99 por Divulgação
5º – Fluminense – R$ 599,99 por Divulgação
5º – Grêmio – R$ 599,99 por Divulgação
5º – São Paulo – R$ 599,99 por Divulgação
10º – Athletico-PR – R$ 499,99 por Divulgação
10º – Santos – R$ 499,99 por Divulgação
12º – Cruzeiro – R$ 449,99 por Divulgação
12º – Internacional – R$ 449,99 por Divulgação
14º – RB Bragantino – R$ 429,99 por Divulgação
15º – Mirassol – R$ 429,90 por Divulgação
16º – Botafogo – R$ 419,99 por Divulgação
17º – Coritiba – R$ 399,99 por Divulgação
18º – Chapecoense – R$ 359,90 por Divulgação
19º – Vitória – R$ 329,99 por Victor Ferreira/EC Vitória
19º – Remo – R$ 329,99 por Divulgação
1 de 20
1º – Flamengo – R$ 799,99 por Divulgação

Na prática, a diferença entre os rivais de Salvador é de R$ 270. A camisa tricolor custa 82% a mais do que a rubro-negra e supera em cerca de R$ 130 a média da Série A, que ficou em R$ 469,39. O modelo do Vitória, por outro lado, está aproximadamente R$ 140 abaixo dessa média.

O resultado coloca o Bahia como um dos clubes com a camisa mais cara da elite. O tricolor, que tem a Puma como fornecedora, só fica atrás de Flamengo (R$ 799,99) e do trio formado por Atlético-MG, Corinthians e Vasco (R$ 749,99).

O Vitória divide a lanterna com o Remo, e os dois têm algo em comum: ambos são vestidos pela Volt Sport. Para efeito de comparação, a camisa do Flamengo, a mais cara do levantamento, custa R$ 470 a mais do que a do Leão.

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Parte da diferença entre os clubes se explica pelo tipo de uniforme. As versões Jogador, como a do Bahia, reproduzem os modelos usados em campo, com tecidos e tecnologias pensados para o desempenho, e por isso costumam custar mais.

Já as linhas Torcedor, Estádio ou Fã usam materiais mais simples e são feitas para o dia a dia. Cruzeiro e Internacional, por exemplo, não tinham a versão Jogador disponível em seus sites no momento da pesquisa.

Ao todo, dez marcas de material esportivo atendem os clubes da Série A. A Puma lidera, com quatro equipes (Bahia, RB Bragantino, Fluminense e Palmeiras). Nike e Adidas vestem três clubes cada, enquanto New Balance, Umbro e Volt têm dois. Mizuno, Diadora, Athleta e Kappa completam a lista, com um clube cada.

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