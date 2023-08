Biel está sendo preparado para voltar ao Bahia contra o Botafogo. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Após um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos e deu sequência na preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino. A partida será neste domingo (20), às 16h, na Fonte Nova. A atividade contou com novidades.



Em reta final da recuperação de uma lesão na coxa, o atacante Biel foi para o campo e treinou com os companheiros. Na última rodada, o camisa 10 foi relacionado contra o Atlético-MG apenas para receber o terceiro cartão amarelo.

Com isso, Biel está suspenso diante do Red Bull e será preparado para o confronto com o Botafogo, no dia 27 de agosto, no Rio de Janeiro.

Além do atacante, o lateral direito Cicinho participou do treino na manhã desta quarta-feira (16). Ele está recuperado da dor no joelho.

Renato Paiva aproveitou o dia para comandar um trabalho técnico e tático. O lateral André, com um estiramento muscular, ficou na fisioterapia. Já o goleiro Danilo Fernandes realizou um trabalho específico com o preparador Rui Tavares.