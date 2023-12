Com calendário cheio, Bahia pode fazer até 75 jogos em 2024

Equipe do técnico Rogério Ceni tem um mínimo de 56 jogos em 2024. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia deve ter um calendário cheio na próxima temporada. Confirmado na Série A do Brasileirão, o tricolor ainda disputará mais três competições em 2024: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Um desafio que pode render até 75 partidas para a equipe do técnico Rogério Ceni.



O número de jogos, claro, depende do avanço do Esquadrão nos torneios. Esse cálculo leva em conta um cenário extremamente otimista, onde o time alcançaria as finais do estadual, do regional e do mata-mata nacional. A única competição que tem quantidade fixa de jogos é o Brasileirão, com 38 rodadas garantidas.

O Baianão tem 13 datas previstas, entre 14 de janeiro e 4 de abril. São nove partidas garantidas pela primeira fase, porém há ainda os duelos de ida e volta das semis e da final. Já no dia 4 de fevereiro, começará a Copa do Nordeste. O campeonato termina em 9 de junho, assegurando oito rodadas na etapa de grupos, jogos únicos pelas quartas e semi e ida e volta na decisão.

A Copa do Brasil também dará o pontapé inicial em fevereiro, no dia 21. O Bahia precisará fazer 12 confrontos até chegar a uma inédita final. Já o Brasileirão, com suas 38 rodadas garantidas, começa em 14 de abril.

Vale lembrar que, desses 75 jogos possíveis para 2024, dois deles não terão o time principal em campo. O Bahia irá fazer a pré-temporada nas instalações do Manchester City, na Inglaterra. Após se reapresentar no dia 6 de janeiro, o elenco principal viaja para a Europa três dias depois, e lá ficará até 21 do mesmo mês.

Desta forma, a equipe comandada por Ceni perderá as duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano. A competição começa no dia 14 de janeiro, sendo que o Esquadrão tem os primeiros compromissos marcados para os dias 17, contra o Jequié, e 21, diante do Atlético de Alagoinhas. Para resolver o problema, o tricolor entrará em campo com o time sub-20, treinado por Rogério Ferreira.

Com isso, a estreia do elenco principal deve acontecer apenas na terceira rodada, no dia 24 de janeiro, contra o Jacobina. O clássico com o Vitória está marcado apenas para 18 de fevereiro, pela 7ª rodada. Neste ano, o mando de campo será rubro-negro.

Temporada 2023

Em 2023, o Bahia também teve a chance de disputar 75 compromissos. Até chegou à decisão do Baianão e se deu bem, conquistando seu 50º título do campeonato. Mas foi a única final que a equipe alcançou na temporada.

O clube fez uma campanha ruim no Nordestão e foi eliminado de forma precoce, ainda na primeira fase. Na ocasião, ainda era comandado pelo treinador português Renato Paiva. Já na Copa do Brasil, o Esquadrão chegou até as quartas, superando Jacuipense, Camboriú, Volta Redonda e Santos. Mas caiu para o Grêmio nos pênaltis, após dois empates em 1x1. Assim, a equipe encerrou a temporada com 67 jogos disputados - oito a menos que o máximo possível.

O mínimo de partidas para o próximo ano é de 56. Neste caso, o Bahia teria que repetir a queda na primeira fase do Baianão, além de também ser eliminado de forma precoce na Copa do Nordeste e ainda se despedir da Copa do Brasil logo na estreia. Uma situação que seria desastrosa ao torcedor tricolor.

Veja a agenda do Bahia em 2024:

Campeonato Baiano*:

Entre 14 de janeiro e 4 de abril

Mínimo: 9 jogos



Máximo: 13 jogos



Copa do Nordeste

Entre 4 de fevereiro e 9 de junho

Mínimo: 8 jogos



Máximo: 12 jogos



Copa do Brasil

Entre 21 de fevereiro e 10 de novembro

Mínimo: 1 jogo



Máximo: 12 jogos



Série A do Campeonato Brasileiro

Entre 14 de abril e 8 de dezembro

38 jogos garantidos