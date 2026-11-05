HOMENAGEM

Com camisa do Senninha, campeão da Fórmula 1 visita túmulo de Senna antes do GP de São Paulo: 'Ele é um herói'

Antonelli esteve com familiares no local e falou sobre a admiração pelo brasileiro

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 12:22

Antonelli foi homenagear Senna Crédito: Reprodução/Instagram/@splashand_go

Antes de disputar o GP de São Paulo como campeão mundial de Fórmula 1, Kimi Antonelli voltou a visitar o túmulo de Ayrton Senna. Acompanhado do pai e de outros familiares, o italiano prestou homenagem ao brasileiro usando uma camisa do Senninha, personagem que também dá nome ao apelido recebido por ele entre os fãs do país.

A visita repetiu um gesto do ano passado, quando Antonelli também esteve no local para homenagear o tricampeão. Agora, às vésperas da corrida deste domingo (8), o italiano retorna ao Brasil com o título mundial conquistado.

A admiração por Senna foi assunto na coletiva de imprensa de quarta-feira (4). Ao falar sobre o ídolo, Antonelli destacou tanto a trajetória nas pistas quanto a importância do brasileiro fora delas.

Kimi Antonelli, piloto mais novo a ser campeão da F1 1 de 11

"Senna é muito importante para mim. Ele é um herói. Não foi apenas um grande piloto, mas também uma pessoa muito especial fora das pistas. O que ele representou para o Brasil, especialmente naquela época, foi extraordinário", declarou.

O italiano ainda poderá ter a oportunidade de entrar em um dos carros de Senna durante um encontro com a família do piloto.

A presença de Antonelli no túmulo surpreendeu o argentino Fernando Bozitkovic, que está na capital paulista para acompanhar o Grande Prêmio. O turista visitava o local quando encontrou o campeão.

"Viemos conhecer o túmulo de Ayrton e, de maneira inesperada, chegou o campeão Antonelli para agradecer ao seu ídolo", contou.

Apesar do entusiasmo com o encontro e dos elogios ao Brasil, Fernando já tem torcida definida para a corrida: o compatriota Franco Colapinto.