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Com camisa do Senninha, campeão da Fórmula 1 visita túmulo de Senna antes do GP de São Paulo: 'Ele é um herói'

Antonelli esteve com familiares no local e falou sobre a admiração pelo brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 12:22

Antonelli foi homenagear Senna
Antonelli foi homenagear Senna Crédito: Reprodução/Instagram/@splashand_go

Antes de disputar o GP de São Paulo como campeão mundial de Fórmula 1, Kimi Antonelli voltou a visitar o túmulo de Ayrton Senna. Acompanhado do pai e de outros familiares, o italiano prestou homenagem ao brasileiro usando uma camisa do Senninha, personagem que também dá nome ao apelido recebido por ele entre os fãs do país.

A visita repetiu um gesto do ano passado, quando Antonelli também esteve no local para homenagear o tricampeão. Agora, às vésperas da corrida deste domingo (8), o italiano retorna ao Brasil com o título mundial conquistado.

A admiração por Senna foi assunto na coletiva de imprensa de quarta-feira (4). Ao falar sobre o ídolo, Antonelli destacou tanto a trajetória nas pistas quanto a importância do brasileiro fora delas.

Kimi Antonelli, piloto mais novo a ser campeão da F1

Filho do piloto Marco Antonelli, Kimi cresceu perto das pistas por Reprodução
Antonelli começou a competir no kart aos sete anos, pela equipe do pai por Reprodução
Aos sete anos, Antonelli conheceu os bastidores da Fórmula 1 por Reprodução
Aos 12 anos, Antonelli entrou para o programa de jovens pilotos da Mercedes por Reprodução
Antonelli saltou da Fórmula Regional para a F2 sem passar pela F3 por Reprodução
O italiano chegou à Mercedes em 2025, como substituto de Lewis Hamilton por Divulgação
Aos 20 anos, ele se tornou campeão mais novo da história da F1 por Reprodução
Kimi Antonelli é fã de Senna por Reprodução
Antonelli e seu ídolo Ayrton Senna conquistaram a primeira pole e a primeira vitória na segunda corrida da segunda temporada na F1, ambos com o número 12 carro por Reprodução
Capacete de Kimi Antonelli em homenagem a Ayrton Senna por Divulgação
Kimi Antonelli visitou túmulo de Senna em SP por Divulgação
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Filho do piloto Marco Antonelli, Kimi cresceu perto das pistas por Reprodução

"Senna é muito importante para mim. Ele é um herói. Não foi apenas um grande piloto, mas também uma pessoa muito especial fora das pistas. O que ele representou para o Brasil, especialmente naquela época, foi extraordinário", declarou.

O italiano ainda poderá ter a oportunidade de entrar em um dos carros de Senna durante um encontro com a família do piloto.

A presença de Antonelli no túmulo surpreendeu o argentino Fernando Bozitkovic, que está na capital paulista para acompanhar o Grande Prêmio. O turista visitava o local quando encontrou o campeão.

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"Viemos conhecer o túmulo de Ayrton e, de maneira inesperada, chegou o campeão Antonelli para agradecer ao seu ídolo", contou.

Apesar do entusiasmo com o encontro e dos elogios ao Brasil, Fernando já tem torcida definida para a corrida: o compatriota Franco Colapinto.

Passados 32 anos da morte de Senna, o túmulo segue recebendo admiradores de diferentes países e gerações. Neste ano, a etapa paulista também marcará a estreia de Rafael Câmara em casa, com o Brasil novamente representado por dois pilotos no grid.

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