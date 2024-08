CARREIRA CONSAGRADA

Com câncer terminal, Göran Eriksson, ex-técnico da Inglaterra, desabafa: 'Tive uma boa vida'

Treinador deu forte declaração durante entrevista à Amazon

Estadão

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 19:48

Sven-Goran Eriksson durante passagem pelo futebol chinês Crédito: Shutterstock

Diagnosticado com câncer terminal no pâncreas, Sven-Göran Eriksson deu uma forte declaração, em tom de despedida, à Amazon Prime Video, que produziu um documentário sobre a história do treinador. Ele falou sobre a vida e deu um recado a seus fãs: "Vivam".

"Tive uma boa vida. Acho que todos temos medo do momento da nossa morte, mas a vida também é sobre morrer. Você precisa aprender a aceitar a vida pelo que ela é. Tomara que no fim as pessoas digam 'ele era um bom homem', mas nem todos dirão isso. Espero que lembrem de mim como um cara positivo e que tentava fazer tudo que podia. Não se lamente, sorria. Obrigado por tudo, técnicos, jogadores, torcidas, foi fantástico. Cuidem de si mesmos e de suas vidas. E vivam", afirmou.

Eriksson tem procurado ficar mais com familiares e amigos, além de realizar sonhos antigos. Em março, ele comandou o Liverpool em um jogo amistoso contra o Ajax. A partida contou com "lendas" de ambos os clubes, a exemplo do ex-atacante Fernando Torres.

Um pouco antes, em janeiro, ele havia revelado que o prognóstico era de apenas mais um ano de vida. Em maio, chegou a ser homenageado pela Lazio com um mosaico. Sorridente, deu uma volta no campo enquanto acenava para os torcedores. Ele comandou o clube em 158 jogos, com 82 vitórias e inúmeros títulos, o mais importante foi o Campeonato Italiano da temporada 1999/00.

"Não foi uma vida normal. Tive uma vida boa, talvez boa demais, uma hora você paga por isso", completou o ex-treinador, que sugeriu que suas cinzas fossem atiradas no lago Fryken, localizados na província de Varmland, na Suécia.

CARREIRA

Eriksson foi o primeiro treinador estrangeiro a comandar a seleção da Inglaterra, entre 2001 e 2006, depois de se destacar ao conquistar títulos em clubes importantes, como a Lazio, na Itália, o Benfica, em Portugal, e o IFK Gotemburgo, na sua terra natal, a Suécia.

O ex-treinador liderou o que foi considerado a "geração de ouro" do futebol inglês, incluindo David Beckham, Steven Gerrard e Wayne Rooney, em duas Copas do Mundo. No Mundial de 2002, na Coreia do Sul e Japão, a Inglaterra foi eliminada nas quartas de final pela seleção brasileira. O Brasil venceu de virada, por 2 a 1, com gol antológico de Ronaldinho Gaúcho, em cobrança de falta quase do meio-campo.

Em 2006, na Alemanha, Eriksson levou os ingleses novamente às quartas da Copa, mas o time acabou eliminado nos pênaltis para Portugal da revelação Cristiano Ronaldo. Na única Eurocopa disputada pelo sueco com a Inglaterra, em 2004, os ingleses também caíram nas quartas após derrota nas penalidades para os portugueses, anfitriões do torneio na ocasião.