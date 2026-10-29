NOVO CICLO

Com cinco estreantes em nova lista, Ancelotti avisa: 'Temos que aproveitar 2027 para fazer essa renovação'

Técnico defende Endrick e Estêvão, admite falta de meio-campistas e explica escolhas para os amistosos contra Japão e Singapura

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:47

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Carlo Ancelotti anunciou nesta quinta-feira (29) os 26 jogadores que vão enfrentar Japão e Singapura nos dias 14 e 17 de novembro, no Estádio Nacional de Singapura, nos últimos compromissos da Seleção em 2026. É a segunda lista do italiano desde a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, e a aposta em caras novas segue firme: depois dos nove estreantes chamados na Data Fifa de setembro, a convocação de agora trouxe mais cinco, o zagueiro Jonathan Jesus, os meio-campistas André Luiz e Marlon Gomes e os atacantes Alisson Santana e Allan. Na coletiva, o treinador explicou a lógica por trás da lista.

“O projeto que temos é um projeto de equipe, que é buscar uma nova geração... Pensamos na Data Fifa de setembro para a renovação dos jovens. E estamos seguindo, nesta Data Fifa, alguns jovens que podem estar no futuro da seleção. É uma convocação muito equilibrada, muito jovem, porque temos até 9 jogadores em idade olímpica e 15 jogadores que têm menos de 23 anos”, afirmou.

Veja os convocados por Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura 1 de 26

Entre os jovens, dois nomes chamaram a atenção pelo momento nos clubes. Endrick, no Real Madrid, e Estêvão, no Chelsea, têm sofrido com a falta de espaço na Europa, mas seguem com a confiança do treinador. Estêvão, aliás, é um dos jogadores mais antigos do trabalho de Ancelotti: estava na primeira lista do italiano, em maio de 2025, quando ainda tinha 17 anos e jogava pelo Palmeiras. O técnico viu um lado positivo na pouca minutagem da dupla.

“Eu tenho uma ideia que com um olho tem que olhar para trás e com o outro olhar para frente. Endrick e Estêvão deveriam ter minutos não pelo momento, mas para suas evoluções como jogadores. Mas também chegam frescos e podem fazer boas atuações pela seleção”, declarou.

O meio-campo é o setor que mais muda na convocação. Casemiro e Fabinho, presenças constantes nas listas do ciclo para a última Copa, não foram chamados novamente, e dos sete meio-campistas convocados, dois são estreantes: André Luiz, do Corinthians, e Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk. Gabriel Bontempo, do Santos, que estreou na lista de setembro, ganha nova oportunidade, assim como João Gomes, do Aston Villa, que não era convocado desde 2024. Questionado sobre o setor, Ancelotti fez um diagnóstico sincero.

“A avaliação que fazemos dos jogadores é muito boa, principalmente dos goleiros. Temos dificuldades de encontrar meio-campistas e, neste momento, entendemos que temos qualidade. Não tanto na qualidade quanto nos números. Temos zagueiros jovens e muitos, atacantes jovens e muitos, mas temos menos quantidade de meio-campistas”, disse.

A renovação faz parte do planejamento para as próximas competições oficiais. A Copa América de 2028 e as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030 estão no horizonte, o que torna os amistosos do próximo ano decisivos para a avaliação dos jogadores. Ancelotti explicou como pretende dividir esse processo e quando espera ter uma equipe mais definida.

“Eu acho que esse período até 2027 temos que fazer este trabalho para buscar uma direção. Depois, nos primeiros amistosos de 2028, com as Eliminatórias e a Copa América, vamos fixar mais a equipe. Mas temos que aproveitar 2027 para fazer essa renovação”, completou.

A lista também foi moldada pelo calendário brasileiro. Os clubes chegaram a pedir à CBF que seus atletas fossem poupados neste momento decisivo da temporada, uma vez que a previsão é de que a delegação volte ao Brasil em 19 de novembro, antevéspera da 36ª rodada. Flamengo e Palmeiras, que brigam pelo título do Brasileirão, não tiveram jogadores chamados. Entre os clubes brasileiros, cada um tem apenas um representante: Athletico-PR, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro e Santos.