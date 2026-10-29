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Com cinco estreantes em nova lista, Ancelotti avisa: 'Temos que aproveitar 2027 para fazer essa renovação'

Técnico defende Endrick e Estêvão, admite falta de meio-campistas e explica escolhas para os amistosos contra Japão e Singapura

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:47

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Carlo Ancelotti anunciou nesta quinta-feira (29) os 26 jogadores que vão enfrentar Japão e Singapura nos dias 14 e 17 de novembro, no Estádio Nacional de Singapura, nos últimos compromissos da Seleção em 2026. É a segunda lista do italiano desde a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, e a aposta em caras novas segue firme: depois dos nove estreantes chamados na Data Fifa de setembro, a convocação de agora trouxe mais cinco, o zagueiro Jonathan Jesus, os meio-campistas André Luiz e Marlon Gomes e os atacantes Alisson Santana e Allan. Na coletiva, o treinador explicou a lógica por trás da lista. 

“O projeto que temos é um projeto de equipe, que é buscar uma nova geração... Pensamos na Data Fifa de setembro para a renovação dos jovens. E estamos seguindo, nesta Data Fifa, alguns jovens que podem estar no futuro da seleção. É uma convocação muito equilibrada, muito jovem, porque temos até 9 jogadores em idade olímpica e 15 jogadores que têm menos de 23 anos”, afirmou. 

Veja os convocados por Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura

Bento (Al-Nassr)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro Morisco (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Lucas Perri (Torino) por Divulgação/Torino
Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção por Reprodução
Vanderson (Mônaco) por Rafael Ribeiro/CBF
Caralos Augusto (Inter de Milão) por Vitor Silva/CBF
Douglas Santos por Divulgação/Zenit
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
"Temos que fazer ajustes rápidos", afirmou Gabriel Magalhães em entrevista coletiva por Rafael Ribeiro/CBF
Vitor Reis (20 anos, Manchester City) por Divulgação
Arthur Dias (Athletico-PR) por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jonathan Jesus (Cruzeiro) por Gustavo Aleixo
João Gomes por Reproduçao
André Luiz (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag Corinthians
Andrey Santos é o novo reforço do Manchester United por Divulgação/Manchester United
Danilo Santos foi convocado e jogará a Copa do Mundo por Rafael Ribeiro/CBF
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) por Divulgação/Shakhtar
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) por Divulgação/Shakhtar
Bruno Guimarães por Fifa
Gabriel Bontempo (Santos) por Raul Baretta/Santos FC
Allan (Manchester City) por Divulgação/Manchester City
Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Rayan (Bournmouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick (Real Madrid)  por The Getty Images
Estevão (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
1 de 26
Bento (Al-Nassr)  por Reprodução/Redes Sociais

Entre os jovens, dois nomes chamaram a atenção pelo momento nos clubes. Endrick, no Real Madrid, e Estêvão, no Chelsea, têm sofrido com a falta de espaço na Europa, mas seguem com a confiança do treinador. Estêvão, aliás, é um dos jogadores mais antigos do trabalho de Ancelotti: estava na primeira lista do italiano, em maio de 2025, quando ainda tinha 17 anos e jogava pelo Palmeiras. O técnico viu um lado positivo na pouca minutagem da dupla. 

“Eu tenho uma ideia que com um olho tem que olhar para trás e com o outro olhar para frente. Endrick e Estêvão deveriam ter minutos não pelo momento, mas para suas evoluções como jogadores. Mas também chegam frescos e podem fazer boas atuações pela seleção”, declarou. 

O meio-campo é o setor que mais muda na convocação. Casemiro e Fabinho, presenças constantes nas listas do ciclo para a última Copa, não foram chamados novamente, e dos sete meio-campistas convocados, dois são estreantes: André Luiz, do Corinthians, e Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk. Gabriel Bontempo, do Santos, que estreou na lista de setembro, ganha nova oportunidade, assim como João Gomes, do Aston Villa, que não era convocado desde 2024. Questionado sobre o setor, Ancelotti fez um diagnóstico sincero. 

“A avaliação que fazemos dos jogadores é muito boa, principalmente dos goleiros. Temos dificuldades de encontrar meio-campistas e, neste momento, entendemos que temos qualidade. Não tanto na qualidade quanto nos números. Temos zagueiros jovens e muitos, atacantes jovens e muitos, mas temos menos quantidade de meio-campistas”, disse. 

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A renovação faz parte do planejamento para as próximas competições oficiais. A Copa América de 2028 e as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030 estão no horizonte, o que torna os amistosos do próximo ano decisivos para a avaliação dos jogadores. Ancelotti explicou como pretende dividir esse processo e quando espera ter uma equipe mais definida. 

“Eu acho que esse período até 2027 temos que fazer este trabalho para buscar uma direção. Depois, nos primeiros amistosos de 2028, com as Eliminatórias e a Copa América, vamos fixar mais a equipe. Mas temos que aproveitar 2027 para fazer essa renovação”, completou. 

A lista também foi moldada pelo calendário brasileiro. Os clubes chegaram a pedir à CBF que seus atletas fossem poupados neste momento decisivo da temporada, uma vez que a previsão é de que a delegação volte ao Brasil em 19 de novembro, antevéspera da 36ª rodada. Flamengo e Palmeiras, que brigam pelo título do Brasileirão, não tiveram jogadores chamados. Entre os clubes brasileiros, cada um tem apenas um representante: Athletico-PR, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro e Santos. 

“Por se tratar de um período de final do Campeonato Brasileiro, que também é um produto da CBF, a gente debateu muito sobre como equilibrar a convocação sem prejuízo aos clubes envolvidos. Tivemos como critério convocar até um atleta de cada clube brasileiro, com exceção dos dois postulantes ao título. Todos os clubes com jogadores convocados foram contactados e não fizeram objeção”, explicou o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano. 

Tags:

Brasil Seleção Brasileira Carlo Ancelotti

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