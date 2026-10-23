NOVA ARENA

Com cratera no lugar do gramado, estádio histórico vira canteiro de obras de R$ 400 milhões

Estádio em Goiânia terá campo rebaixado, camarotes colados ao gramado e hotel;

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 15:21

Obras no Estádio Serra Dourada Crédito: Divulgação/Complexo Serra Dourada

Quem passa hoje pelo Serra Dourada não reconhece o palco que marcou a história do futebol goiano. Onde antes ficava o gramado, há agora uma grande cratera de terra, ocupada por máquinas pesadas. É a face mais visível da maior reforma do estádio desde sua inauguração, em 1975.

Nesta semana, as equipes iniciaram a fase de fundação da nova arquibancada inferior e de um setor de camarotes, erguidos no espaço da antiga Geral, que já foi demolida. A obra é tocada pela Construcap, que administra o complexo por meio de uma concessão de 35 anos, e recebe cerca de R$ 400 milhões em investimentos privados nesta primeira etapa. Os trabalhos começaram em julho, e a reabertura está prevista para julho de 2028.

Veja imagens das obras no Serra Dourada 1 de 10

Várias frentes ao mesmo tempo

A cratera não é a única mudança em curso. Nos anéis internos do estádio, a reforma de bares e banheiros já chegou à fase de acabamento. Os prédios dos lados Norte e Sul também estão em obras e devem abrigar restaurantes, academia e escritórios.

As intervenções se estendem ao Goiânia Arena, ginásio que faz parte do complexo e recebe ajustes para melhorar a circulação do público e a montagem de estruturas para eventos. Já o túnel sudoeste está sendo adaptado para ganhar uma passagem exclusiva de veículos pesados, o que deve agilizar a montagem e a desmontagem de palcos em grandes shows.

Segundo a concessionária, o cronograma está em dia, e as obras não interrompem os shows, o funcionamento do ginásio nem o uso do estacionamento.

Veja o projeto do Serra Dourada 1 de 6

Arena multiuso

O projeto prevê mudanças profundas na experiência do torcedor. O gramado, que continuará natural, será rebaixado em cerca de 1,5 metro, abrindo espaço para a nova arquibancada inferior. Um dos destaques são 23 camarotes fixos no nível do campo, a poucos metros dos jogadores e dos bancos de reservas, inspirados em arenas da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos.

O complexo também deve ganhar novos bares, academia e até um hotel. A expectativa é que a capacidade fique entre 42 mil e 44 mil torcedores, a depender dos laudos de segurança, segundo o diretor comercial do complexo, Samuel Lloyd.