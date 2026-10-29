MISTO DE EMOÇÕES

Com defesa desfalcada, Vitória ganha retornos de peso para encarar o Coritiba

Com zagueiro titular suspenso e laterais no departamento médico, Jair Ventura estuda improvisos em busca do primeiro triunfo fora de casa no Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 18:57

Jair Ventura Crédito: Victor Ferreira/ECB

O técnico Jair Ventura vive um misto de emoções às vésperas do próximo compromisso do Vitória. Neste sábado (31), às 16h30, o Leão enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca da primeira vitória como visitante na competição, para se afastar do Z-4 e se aproximar da permanência na elite, o treinador terá de lidar com uma série de desfalques no sistema defensivo, mas comemora dois retornos de peso, no meio-campo e no ataque.

Crise na defesa

O Vitória ocupa a 14ª colocação, com 38 pontos, quatro a mais que o Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A equipe tem a sexta pior defesa do campeonato, com 46 gols sofridos em 32 jogos, e vai encarar mais uma partida fora de casa com o setor bastante desfalcado.

Titular na zaga, Luan Cândido recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumpre suspensão automática. O lateral Jamerson, que pertence ao Coritiba e está emprestado ao Leão, também deve ficar de fora: para escalá-lo, o clube teria de pagar uma multa contratual de R$ 1 milhão, o que não deve acontecer.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 32

Há ainda duas dúvidas. O zagueiro Cacá, que virou desfalque de última hora contra o Athletico-PR por um desconforto na coluna, e o lateral Mateus Silva, que deixou aquele jogo com um trauma no tórax e chegou a ser hospitalizado, seguem em recuperação. Somados aos laterais Nathan Mendes, Fabiano Souza e Ramon, que estão fora por problemas físicos, o Leão pode ter até sete desfalques no setor defensivo.

Diante desse cenário, Jair Ventura terá de ser criativo. Na lateral direita, as opções são Brítez, zagueiro de origem, e o jovem Edenilson, volante de origem. Na zaga, além dos dois, que também podem jogar no setor, o treinador pode recorrer a Caíque Gonçalves. Edu e Camutanga, reintegrados recentemente aos treinos depois de um longo período afastados por lesão, também podem ser alternativas caso já tenham reconquistado ritmo de jogo.

O maior problema está na lateral esquerda. A única alternativa no momento é Wanderson Estrela, de 18 anos, revelado na base. Ele já foi relacionado para duas partidas do Brasileirão, mas entrou em campo apenas uma vez sob o comando de Jair Ventura: como titular contra o Piauí, em abril, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Outra possibilidade é armar o time com três zagueiros e improvisar nas alas. Nesse caso, Erick seria o ala pela direita, função que já exerceu com o próprio Jair Ventura na reta final da temporada passada. Pela esquerda, as opções seriam Matheuzinho e Tarzia. O camisa 10 já atuou na função na campanha do título da Série B de 2023, enquanto o argentino tem características que o credenciam para o papel.

Boas notícias

Se a defesa preocupa, Jair Ventura respira mais aliviado quando olha do meio para a frente. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, Baralhas já treina com o restante do elenco e deve voltar a ser relacionado após quase três meses parado. O volante não entrava em campo desde 6 de agosto, quando o Vitória venceu por 4x0 e eliminou o Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil.

O retorno é importante porque Baralhas vinha sendo um dos pilares do time. Dono da braçadeira de capitão quando está em campo, o camisa 44 soma cinco gols e seis assistências em 34 jogos na temporada, além de liderar a equipe em diversas estatísticas defensivas.

No ataque, a boa notícia é a volta do artilheiro Renê. Depois de cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, o camisa 91 está novamente à disposição e deve retornar direto ao time titular, no lugar de Renato Kayzer. Com 17 gols em 37 jogos, ele é o principal goleador do Leão no ano, com 10 gols marcados só no Brasileirão.

Por outro lado, Marinho não poderá ser utilizado. O camisa 7 foi expulso do banco de reservas na última rodada e cumpre suspensão.