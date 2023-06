De olho na partida contra o Fluminense, marcada para este sábado (24), às 18h30, no Maracanã, o Bahia voltou aos treinos na tarde desta quinta-feira (22), no CT Evaristo de Macedo.



Quem atuou mais de 45 minutos na vitória sobre o Palmeiras fez apenas um treino regenerativo na academia. O restante do elenco foi para campo e treinou sob o comando de Renato Paiva.



O treinador aproveitou o dia para promover um trabalho técnico e tático. O Bahia terá apenas dois dias de preparação para o jogo contra o Fluminense.