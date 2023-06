O Bahia deu sequência na preparação para o confronto com o Palmeiras, marcado para a próxima quarta-feira (21), às 21h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (16), o técnico Renato Paiva comandou mais um treino e começou a esboçar o time que entrará em campo.



Depois de um treino técnico em campo reduzido, o treinador montou duas equipes e iniciou os testes. Na primeira parte do trabalho, Paiva utilizou apenas metade do campo. Em outro momento, ele usou o campo inteiro.