SÉRIE A

Com dois de Pulga, Bahia vence o Inter e se aproxima da Libertadores

Tricolor decide placar ainda no primeiro tempo e vence por 3x2, com um segundo tempo mais complicado

Moyses Suzart

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 21:38

Pulga, do Bahia Crédito: EC Bahia

Ainda bem que tinha uma pulga atrás da orelha colorada. Erick tratou de deixar a vida do Bahia diante do Inter confortável, fazendo dois gols ainda no primeiro tempo, mas o Esquadrão resolveu dificultar o que parecia fácil na etapa complementar, mas a vitória acabou sacramentada, para alívio dos torcedores. Com o segundo triunfo consecutivo, desta vez um 3x1 diante dos gaúchos, o Tricolor retomou a briga pela vaga direta para a Libertadores, encostando no Cruzeiro, quarto colocado no Brasileirão da Série A.

Já o Internacional amarga a zona de rebaixamento, ao mesmo tempo que tem uma decisão no meio da semana, contra o rival Grêmio, pela Copa do Brasil.

O jogo

Tudo não passou de um susto, nada de grave. O jogo até começou morno, sem grandes pretensões, até uma bola despretensiosa do Inter resultar em gol. Em jogada isolada, aos 15 minutos do primeiro, quando alguns torcedores ainda estavam procurando uma cadeira para sentar ou se distraía com uma golada na cerveja, Alan Patrick abriu o placar para o Inter. Ele limpou a jogada e meteu a canhota, encobrindo Ronaldo. Mero susto.

Depois do gol do Colorado, o Esquadrão despertou diante de sua torcida e o representante gaúcho apenas assistia uma reação que teve uma pulguinha na orelha dos visitantes. A reação começou sete minutos depois.

Acevedo recebeu na direita e cruzou na área, e Erick Pulga, de primeira, bateu e fez um golaço, abrindo a porteira dos Pampas Gaúchos. O Inter ainda assimilava a primeira porrada, quando Pulga fez mais um, virando a partida.

Aos 41 minutos, Pulga limpou a marcação e bateu do meio da rua. A bola, que parecia ter o destino na linha de fundo, acabou desviada na defesa do Inter e entrou. A noite estava tão linda para os baianos que até quem falhou conseguiu se redimir.

No gol do Inter, Erick falhou. Mas de longe merecia ser um vilão. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Kike Oliveira aproveitou uma sobra e arriscou de longe. Matheus Cunha até conseguiu defender, mas Erick aproveitou o rebote para ampliar. Virou passeio?

Parecia que não teve intervalo. O Bahia entrou no mesmo ritmo que quase ampliou em duas oportunidades nos primeiros minutos da última etapa. Contudo, foi o Inter, que parecia morto em campo, que diminuiu o placar. Aos seis minutos, Alan Patrick avançou com velocidade pela direita e cruzou. Vitinho aproveitou e deixou o dele.

No minuto seguinte, o Colorado quase empata com Vitinho novamente. O Inter, que parecia entregue, acordou e começou a ter mais posse, fazendo Rogério Ceni executar duas substituições de uma vez. Não adiantou muito. O risco de empatar estava mais fácil do que o Bahia ampliar. Mesmo assim, o jogo continuava aberto e o time baiano se recusava a ser mais cauteloso e insistia no gol, mas deixava o jogo aberto para o Inter, mesmo visivelmente cansado, criar chances de gol.

O jogo continuou aberto, com chances para ambos os lados. Pulga quase marcou em duas oportunidades e o Inter também desperdiçou. Um sofrimento desnecessário para o lado tricolor, que dificultou um jogo que parecia tranquilo. Após um final de um jogo sofrível, o final terminou feliz, graças a pulguinha tricolor.