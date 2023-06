O Bahia finalizou a preparação para encarar o Fluminense. A partida será neste sábado (24), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta-feira, o elenco realizou o último treino antes do duelo.



Para o confronto, o Bahia tem desfalques. O principal deles está no gol. Marcos Felipe não pode atuar pois pertence ao Fluminense. Danilo Fernandes e Mateus Claus disputam a posição.



No ataque, Ademir e Everaldo receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Assim, o tricolor deve continuar com a dupla formada por Kayky e Vinicius Mingotti.