COPA DO BRASIL

Com Everton Ribeiro e Cauly, Bahia divulga relacionados para enfrentar o Caxias

Poupados contra o Jequié, meias retornam para jogo da Copa do Brasil; Cicinho é desfalque

Publicado em 12 de março de 2024 às 19:20

Cauly em treino do Bahia no CT do Grêmio Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

O Bahia vai para a partida decisiva contra o Caxias, pela segunda fase da Copa do Brasil, com a força máxima à disposição. O Esquadrão divulgou a lista de relacionados para o duelo sem qualquer jogador poupado. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30, no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

A lista do técnico Rogério Ceni inclui os meio-campistas Everton Ribeiro e Cauly. A dupla havia sido preservada no último jogo do Bahia, na semifinal do Campeonato Baiano, por causa de cansaço muscular. Quem também retorna é o zagueiro Victor Cuesta.

Por outro lado, há alguns desfalques. Ceni não poderá contar com Acevedo e Ryan, que estão machucados. O lateral-direito Cicinho também é ausência, com estiramento no músculo adutor da coxa direita. Ele ficou de fora da viagem ao Sul do país e já iniciou o tratamento no CT.

Veja a lista de relacionados do Bahia:

Goleiros: Marcos Felipe, Adriel e Danilo Fernandes;

Marcos Felipe, Adriel e Danilo Fernandes; Laterais: Gilberto, Santiago Arias, Caio Roque e Luciano Juba;

Gilberto, Santiago Arias, Caio Roque e Luciano Juba; Zagueiros: Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier, Marcos Victor e Victor Cuesta;

Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier, Marcos Victor e Victor Cuesta; Meio-campistas: Cauly, Rezende, Thaciano, Caio Alexandre, Jean Lucas, Yago Felipe, Jota, Everton Ribeiro;

Cauly, Rezende, Thaciano, Caio Alexandre, Jean Lucas, Yago Felipe, Jota, Everton Ribeiro; Atacantes: Ademir, Biel, Everaldo, Rafael Ratão, Oscar Estupiñan.