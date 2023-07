Com faixas pedindo sua saída, Paiva explica conversa com organizada

O empate em 0x0 contra o Corinthians neste sábado marcou mais uma partida com protestos da torcida contra a permanência do técnico Renato Paiva no comando do Bahia. Em 16º lugar na Série A com apenas 14 pontos somados, o tricolor segue sendo ameaçado pelo rebaixamento e torcedores cantaram e levaram faixas pedindo a saída do português.



Após o jogo, na coletiva de imprensa, Renato Paiva explicou o tom da conversa que teve com membros de uma organizada do Bahia que esteve no CT Evaristo de Macedo cobrando melhorias no time nesta última semana.