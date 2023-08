Com foco na defesa, Bahia treina de olho no Red Bull Bragantino

Na reta final da preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino, o Bahia realizou mais um treino na manhã desta sexta-feira (18).



Em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, o elenco fez um trabalho com foco nas finalizações e no ajuste do sistema defensivo.



Em outro momento, Renato Paiva voltou a montar o time titular e fez um treino tático no qual ajustou o posicionamento. O treinador não confirmou a escalação, mas o Bahia deve ter a mesma base que perdeu para o Atlético-MG, por 1x0, no Mineirão.