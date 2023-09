Juntando os cacos da derrota de virada por 2x1 para o Santos, o Bahia iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo. A partida contra o rubro-negro será no dia 30 de setembro, no Maracanã.



Até lá, o técnico Rogério Ceni terá dias preciosos de treinos. Na tarde desta quarta-feira (20), os jogadores iniciaram o dia no CT Evaristo de Macedo com um trabalho na academia. Na sequência, eles bateram um papo com Ceni e logo depois foram para o campo.