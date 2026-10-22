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Com fortuna de R$ 6 bilhões, Cristiano Ronaldo usou Bolas de Ouro para aliviar multa menor que um salário mínimo

Documentos mostram que o atacante pediu atenuantes após abandonar Seleção Portuguesa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18:30

Cristiano Ronaldo publicou nota explicando porque deixou concentração da seleção portuguesa
Cristiano Ronaldo publicou nota explicando porque deixou concentração da seleção portuguesa Crédito: Reprodução/redes sociais

Publicamente, Cristiano Ronaldo pediu para ser punido sem atenuantes depois de abandonar a concentração de Portugal. Nos bastidores, porém, a defesa do atacante fez o caminho oposto e apresentou títulos, prêmios e o histórico disciplinar do jogador para suavizar a sanção. A contradição veio à tona com a divulgação dos documentos do processo disciplinar, revelados pelo jornal britânico The Guardian.

A estratégia deu certo. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu o capitão com 30 dias de suspensão e multa de 255 euros, cerca de R$ 1,4 mil, menos que o salário mínimo brasileiro, de R$ 1.621. O regulamento permitia um gancho de até seis meses e multa de até mil euros para casos de abandono injustificado da seleção.

Veja os dez jogadores mais bem pagos, segundo a Forbes

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) por Reprodução/Redes sociais
Lionel Messi (Inter Miami): US$ 145 milhões (R$ 728 milhões) por Reprodução/FIFA
Kylian Mbappé (Real Madrid): US$ 100 milhões (R$ 502 milhões) por Antonio Villalba/Real Madrid
Erling Haaland (Manchester City): US$ 85 milhões (R$ 427 milhões) por Divulgação/Manchester City
Vinícius Júnior (Real Madrid): US$ 76 milhões (R$ 380 milhões) por Divulgação/Real madrid
Lamine Yamal (Barcelona): US$ 55 milhões (R$ 276 milhões) por Shutterstock
Sadio Mané (Al-Nassr): US$ 54 milhões (R$ 271 milhões) por Al-Nassr/Divulgação
Jude Bellingham (Real Madrid): US$ 45 milhões (R$ 226 milhões) por Reprodução | Instagram
Harry Kane (Bayern de Munique): US$ 42 milhões (R$ 211 milhões) por Reprodução/FIFA
Mohamed Salah (Trabzonspor): US$ 40 milhões (R$ 200 milhões) por Liverpool/Divulgação
1 de 10
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) por Reprodução/Redes sociais

O discurso e a defesa

Logo depois de deixar a delegação, Cristiano publicou uma longa mensagem nas redes sociais dizendo que aceitaria qualquer decisão da federação. Na ocasião, o jogador de 41 anos chegou a afirmar que a condição de capitão deveria pesar contra ele, como agravante.

No processo, o tom foi outro. A defesa sustentou três argumentos: a ausência de punições disciplinares na temporada atual e nas três anteriores, os serviços prestados ao futebol e a colaboração para esclarecer o caso. Para reforçar o mérito esportivo, a defesa listou a Eurocopa de 2016, os dois títulos da Liga das Nações, as cinco Bolas de Ouro e homenagens recebidas de autoridades de Portugal e de outros países.

Os julgadores aceitaram os argumentos sobre a ficha limpa e a contribuição ao esporte, e a pena-base foi reduzida pela metade. Um segundo corte foi aplicado porque o atacante confessou a infração. A multa final equivale a 2,5 unidades de conta, índice usado em Portugal para calcular sanções.

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O que levou à punição

O episódio aconteceu em 30 de setembro, em Copenhague, na véspera do jogo contra a Dinamarca pela Liga das Nações. Cristiano deixou a concentração após se desentender com o técnico Jorge Jesus. O atacante acusou o treinador de não cumprir a palavra duas vezes: sobre o tempo que ele jogaria contra a Noruega, partida em que ficou no banco, e sobre a promessa de um pedido de desculpas em entrevista coletiva.

Segundo o relatório do caso, a saída aconteceu depois de uma coletiva em que Jorge Jesus reforçou que convocações e escalações eram decisão exclusiva da comissão técnica. Cristiano então pediu um carro à federação para ir ao aeroporto e, no trajeto, ligou para o presidente da FPF, Pedro Proença, dizendo não ter condições emocionais de seguir com o grupo. A investigação apontou que ele faltou a mais de 30 compromissos da seleção, entre treinos, reuniões, refeições e viagens.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF
Cristiano Ronaldo renovou por Divulgação
Louis Saha e Cristiano Ronaldo atuaram juntos no Manchester United por Manchester United/Divulgação
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo será ausência do Al Nassr por Al Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo comprou novo jatinho por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo na Lapônia por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal durante jogo da Liga das Nações por Seleção de Portugal/Divulgação
Cristiano Ronaldo recebendo o prêmio da FPF por Divulgação / FPF
Cristiano Ronaldo entra e faz gol 901 contra a Escócia na Liga das Nações por Divulgação/Portugal
Cristiano Ronaldo por Reprodução
Cristiano Ronaldo por Shutterstock
Cristiano Ronaldo no Al-Nassr por AlNassr FC/Divulgação
Cristiano Ronaldo comemora golaço em vitória sobre o Al-Raed por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo em treino do Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo pode voltar a jogar a Champions por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo lidera lista de jogadores com maior salário por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da partida por Divulgação/Al Nassr
Cristiano Ronaldo já marcou 123 gols por Portugal por Portugal/Divulgação
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Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF

Multa virou piada

O valor da punição virou alvo de deboche nas redes sociais e na imprensa internacional. Não é para menos: Cristiano é hoje o atleta mais bem pago do planeta.

O contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, prevê cerca de 209 milhões de euros por ano, algo em torno de R$ 1,3 bilhão, entre salário fixo e bônus. Isso dá aproximadamente R$ 111 milhões por mês.

Somando o clube e os contratos publicitários, o português faturou cerca de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) nos últimos 12 meses e liderou pela sexta vez o ranking da Forbes de atletas mais bem pagos do mundo. Na prática, considerando apenas o salário no Al-Nassr, Cristiano leva menos de 40 segundos para ganhar os 255 euros da multa.

A fortuna acumulada também impressiona. Em junho deste ano, a Forbes estimou o patrimônio do atacante em US$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 6 bilhões, e o apontou como o primeiro jogador de futebol bilionário da história. Ele alcançou a marca em 2025, ao renovar contrato com o clube saudita.

O caso também lembrou um antecedente curioso: em 2011, o zagueiro Ricardo Carvalho abandonou a seleção ao saber que seria reserva, foi suspenso por um ano e chegou a ser criticado publicamente pelo próprio Cristiano.

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Volta à seleção ainda é dúvida

Na prática, a punição não deve tirar o atacante de nenhum jogo. A suspensão passou a contar a partir de 30 de setembro e termina em 30 de outubro, em um período sem partidas da seleção.

Com isso, Cristiano estará liberado para a próxima Data Fifa, quando Portugal enfrenta a Dinamarca, em 14 de novembro, em Braga, e o País de Gales, no dia 17. Ainda não há confirmação, no entanto, se Jorge Jesus vai convocá-lo nem se o capitão pretende voltar a defender a seleção.

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