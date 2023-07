De volta aos treinos, o Bahia iniciou a preparação para o duelo de volta da Copa do Brasil, contra o Grêmio. A partida será nesta quarta-feira (12), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A novidade nesta segunda-feira (10) no Esquadrão ficou por conta do lateral Gilberto.



Reforço anunciado no domingo, Gilberto foi para o campo e treinou normalmente com os novos companheiros. Vindo do Benfica, onde foi campeão português na temporada passada, ele precisa ser registrado até essa terça-feira (11), para ter condição de estrear contra o Grêmio.