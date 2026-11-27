FUTEBOL

Com gol de atacante do Bahia, Brasil vence Costa Rica e fecha 1ª fase do Mundial sub-17 com 100%

Seleção brasileira faz 3 a 0 em Doha, termina na liderança do Grupo I e aguarda definição do adversário na fase eliminatória da competição

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 14:00

Seleção Sub-17 fez 3 a 0 na Costa Rica e garantiu a liderança do grupo Crédito: Nelson Terme / CBF

A seleção brasileira encerrou a primeira fase da Copa do Mundo sub-17 com campanha perfeita. Nesta sexta-feira (27), o Brasil venceu a Costa Rica por 3 a 0, no Complexo Aspire Zone, em Doha, no Catar, e confirmou a liderança do Grupo I, com nove pontos conquistados em três partidas.

Os gols da vitória foram marcados por Rodrigo Jr., Kauê Furquim e Lucas Emanuel, todos no segundo tempo. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci manteve os 100% de aproveitamento e avançou à fase eliminatória sem perder pontos.

O Brasil já havia garantido a classificação antecipada ao vencer a Irlanda por 2 a 1, na estreia, e a Tanzânia por 1 a 0, na segunda rodada.

Seleção Brasileira venceu no sub-17 e segue 100% 1 de 4

Brasil constrói vitória no segundo tempo

A seleção brasileira encontrou dificuldades para abrir o placar na etapa inicial. Apesar de criar oportunidades, especialmente com Rodrigo Jr., que tentou uma finalização de voleio logo no primeiro minuto e voltou a ameaçar em uma bicicleta, a equipe não conseguiu superar a defesa costa-riquenha.

O goleiro Gabriel Werneck também teve participação importante, com defesas que impediram a Costa Rica de sair na frente.

Na volta do intervalo, o Brasil conseguiu transformar o volume ofensivo em gols. Rodrigo Jr. abriu o placar ao aproveitar uma sobra dentro da área, depois de uma jogada construída pelo ataque brasileiro.

Pouco depois, Kauê Furquim ampliou a vantagem em cobrança de pênalti. A penalidade foi assinalada após revisão da arbitragem, acionada por meio do protocolo de desafio utilizado na competição.

O terceiro gol saiu com Lucas Emanuel, que aproveitou o rebote do goleiro após uma finalização brasileira e completou para as redes, garantindo o placar de 3 a 0.

Brasil aguarda adversário no mata-mata

Com nove pontos, o Brasil terminou na primeira colocação do Grupo I e agora espera a conclusão da fase de grupos para conhecer seu próximo adversário.

A definição dos confrontos leva em consideração o desempenho das seleções classificadas. Os oito primeiros colocados entre os líderes de grupo enfrentam os oito melhores terceiros colocados. Os outros quatro líderes encaram equipes que terminaram na segunda posição de suas respectivas chaves.

Pela campanha construída até o momento, o Brasil aparece provisoriamente entre as seis melhores seleções do torneio. Nesse cenário, enfrentaria Moçambique na fase de 16 avos de final. Caso seja ultrapassado por México ou Venezuela no desempenho geral, poderá ter a China como adversária.

Os confrontos da próxima etapa estão previstos para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, com datas e horários ainda a serem confirmados.