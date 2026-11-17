AMISTOSO

Com hat-trick de Vini Jr., Brasil atropela Singapura por 7 a 0 e fecha 2026 com goleada

Equipe brasileira constrói goleada fora de casa e tem atuação ofensiva marcada também por gols de Endrick, Estêvão e Rayan

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:03

Vinicius Júnior comemora gol durante amistoso contra Singapura Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira goleou Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17), no Estádio Nacional de Singapura, e encerrou sua participação em amistosos em 2026 com uma vitória expressiva. O resultado também serviu para a equipe comandada por Carlo Ancelotti se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Japão, sofrida no último sábado (14), na mesma cidade. O confronto marcou o primeiro encontro entre as duas seleções na história.

O Brasil construiu a vantagem ainda no primeiro tempo, com destaque para Vinicius Júnior, autor de três gols em apenas 20 minutos. O atacante abriu o placar aos oito minutos, após receber passe de Bruno Guimarães, e voltou a marcar aos 14, em jogada construída com Endrick. Aos 20, completou o hat-trick depois de receber assistência de Estêvão. Endrick também deixou sua marca aos 30 minutos, ampliando para 4 a 0.

Brasil goleou Singapura em amistoso 1 de 5

Na volta do intervalo, a equipe brasileira manteve o ritmo ofensivo. Estêvão marcou o quinto gol aos cinco minutos, aproveitando uma sobra na entrada da área. Aos 19, foi a vez de Rayan ampliar: após receber um passe de Allan, o atacante driblou o goleiro e finalizou para fazer 6 a 0. O sétimo gol saiu aos 29 minutos, em gol contra de Raoul Suhaimi, da seleção de Singapura.