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Carol Neves
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:03
A Seleção Brasileira goleou Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17), no Estádio Nacional de Singapura, e encerrou sua participação em amistosos em 2026 com uma vitória expressiva. O resultado também serviu para a equipe comandada por Carlo Ancelotti se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Japão, sofrida no último sábado (14), na mesma cidade. O confronto marcou o primeiro encontro entre as duas seleções na história.
O Brasil construiu a vantagem ainda no primeiro tempo, com destaque para Vinicius Júnior, autor de três gols em apenas 20 minutos. O atacante abriu o placar aos oito minutos, após receber passe de Bruno Guimarães, e voltou a marcar aos 14, em jogada construída com Endrick. Aos 20, completou o hat-trick depois de receber assistência de Estêvão. Endrick também deixou sua marca aos 30 minutos, ampliando para 4 a 0.
Brasil goleou Singapura em amistoso
Na volta do intervalo, a equipe brasileira manteve o ritmo ofensivo. Estêvão marcou o quinto gol aos cinco minutos, aproveitando uma sobra na entrada da área. Aos 19, foi a vez de Rayan ampliar: após receber um passe de Allan, o atacante driblou o goleiro e finalizou para fazer 6 a 0. O sétimo gol saiu aos 29 minutos, em gol contra de Raoul Suhaimi, da seleção de Singapura.
O amistoso foi o último compromisso da Seleção Brasileira em 2026 e também representou mais uma oportunidade para a comissão técnica observar alternativas no elenco. Carlo Ancelotti não pôde comandar o time à beira do campo por estar suspenso após a expulsão contra o Japão. O auxiliar Francesco Mauri ficou responsável pela equipe. Com a goleada, o Brasil encerra a temporada com uma resposta positiva após o tropeço diante dos japoneses.