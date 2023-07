Com Léo Gamalho e outros cinco reforços, Vitória está pronto para enfrentar o Vila Nova

Léo Gamalho sobe para cabecear a bola em treino do Vitória. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Depois de um mês e meio longe dos gramados, Léo Gamalho voltou a ser relacionado para um jogo do Vitória. O centroavante está entre os jogadores convocados pelo técnico Léo Condé para o duelo contra o Vila Nova, válido pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. A bola rola na segunda-feira (10), às 20h, no estádio OBA, em Goiânia.



A delegação rubro-negra viajou para a capital de Goiás neste domingo (9), após finalizar a preparação esta manhã, na Toca do Leão. O técnico Léo Condé não poderá contar com o lateral direito Zeca e com o volante Rodrigo Andrade. O primeiro lesionou a coxa e o segundo a panturrilha.

Apesar das baixar, o comandante rubro-negro terá seis reforços para o duelo com o Vila Nova. Railan, que não joga há um mês, se recuperou da contusão na coxa e é o substituo imediato da lateral direita. A vaga de Rodrigo Andrade no meio-campo deve ficar com o volante Dudu, contratado há um mês e regularizado essa semana após abertura da segunda janela de transferências do futebol brasileiro.

Na Toca há 15 dias, o atacante Mateus Gonçalves também foi regularizado e relacionado, bem como Matheusinho, que está recuperado da lesão no joelho. Ele não entra em campo há um mês e meio, mesmo tempo longe dos gramados que Léo Gamalho está. O centroavante está apto a voltar a jogar após a torção no tornozelo e a cirurgia para tratar um câncer de pele.

Reforço para defesa e ataque, o Vitória também terá a volta do zagueiro Wagner Leonardo, que cumpriu suspensão na rodada passada pelo acúmulo de três cartões amarelos. Ao lado do atacante Santiago Tréllez, ele é o artilheiro rubro-negro na Série B, com quatro gols.

Uma possível escalação do Vitória com o Juventude tem Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Dudu, Gegê e Giovanni Augusto; Osvaldo, Léo Gamalho (Welder) e Wellington Nem.