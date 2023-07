Com Léo Gamalho e Railan, Vitória treina focado no Vila Nova

O técnico Léo Condé reuniu todo o elenco pela primeira vez na semana e comandou um treinamento focado no jogo contra o Vila Nova. O confronto contra o vice-líder da Série B do Brasileiro será disputado na segunda-feira (10), às 20h, no estádio OBA, e fecha a 16ª rodada. O adversário goiano soma 31 pontos. O rubro-negro tem 28 e é o 5º colocado na tabela de classificação.



Depois da derrota por 1x0 para o Juventude, no domingo (2), a delegação rubro-negra retornou do Sul do país na segunda-feira (3) e os jogadores ganharam folga na terça-feira (4). Esta manhã foi dedicada a exercícios de força na academia de musculação. No turno da tarde, a atividade com bola foi comandada pelo técnico Léo Condé.