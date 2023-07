Com mãe na torcida pela primeira vez, atacante do Vitória garante retorno à liderança da Série B

Vitória vence o Sport na Ilha do Retiro. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Dona Vitória nunca havia sentado na arquibancada de um estádio para ver o filho jogar e fez isso pela primeira vez com ele vestindo a camisa de um clube que leva o nome dela. De quebra, mostrou que é pé quente. Zé Hugo começou entre os reservas, mas deixou o bando para se transformar no herói do Vitória diante do Sport.



Na Ilha do Retiro, no Recife, o atacante ignorou a invencibilidade como mandante da equipe pernambucana, selou o placar de 2x1 e recolocou o Vitória na liderança da Série B. Antes, Rafael Thyere e Camutanga também tinham marcado, só que contra.

Zé Hugo deixou o banco de reservas aos 19 minutos do segundo tempo e precisou de apenas dois para estufar a rede. Foi o primeiro toque na bola dele no jogo. Após cobrança de escanteio de Osvaldo, o zagueiro Rafael Thyere cortou e a bola sobrou na área para o atacante, que dominou, puxou para o lado e chutou forte.

Comemoração com explosão de alegria. Zé Hugo ignorou a regra e o cartão amarelo que levaria minutos depois, tirou a camisa, correu muito e subiu no alambrado para chegar o mais perto possível de dona Vitória. O gol, o terceiro dele com a camisa rubro-negra, foi dedicado a ela, claro.

"Não imaginava esse momento. Ainda mais com minha mãe me vendo. É a primeira vez que ela vem ao estádio me ver jogar, isso é especial. Ela é de João Pessoa, pegou carona e ficou na casa de um amigo para me ver. Essa foi uma vitória para dona Vitória", vibrou Zé Hugo após o apito final. O jogador de 23 anos não encontrava o caminho das redes desde maio.