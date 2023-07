O Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para enfrentar o Cuiabá. A partida será neste sábado (8), às 16h, na Arena Pantanal, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor ganhou duas novidades.



Recuperados de lesões, o lateral esquerdo Matheus Bahia e o volante Yago treinaram normalmente com o elenco nesta quarta-feira (5). A dupla está à disposição do técnico Renato Paiva.



Já o meia Cauly não participou da atividade. Ele se machucou na partida contra o Grêmio. O jogador passará por exame de imagem na coxa e é dúvida para o duelo contra o Cuiabá.