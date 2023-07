Com moral de campeão, Vitória estreia no returno da Série B contra a Ponte Preta

O returno da Série B do Brasileiro começa hoje para o Vitória. Campeão simbólico do primeiro turno, o Leão vai encarar a Ponte Preta, primeiro adversário que derrotou na competição. No jogo de ida, disputado no Barradão, o time comandado por Léo Condé venceu com propriedade, por 3x0. Agora, as equipes se reencontrarão às 18h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O jogo fecha a 20ª rodada.



"Vamos fortes para conseguir um resultado positivo e conseguir nos manter na liderança ou, na pior das hipóteses, dentro do G-4 da competição", projetou o técnico Léo Condé. O Vitória iniciou a rodada na liderança, com 37 pontos. A Ponte Preta na 13ª posição, com 22.