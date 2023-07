Sem Thaciano, Lucas Mugni pode ser a novidade do Bahia contra o Grêmio. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de apenas dois treinos, o Bahia está pronto para mais uma partida contra o Grêmio. Nesta terça-feira (4), o Esquadrão recebe o clube gaúcho, às 21h, na Fonte Nova, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta segunda-feira, o time baiano fez o último treino antes do duelo.



Diferente da partida do último sábado, quando foi derrotado por 2x1 pelo Grêmio na Fonte Nova, o Bahia não contará com pelo menos dois jogadores. O meia Thaciano e o atacante Vinicius Mingotti já atuaram na Copa do Brasil por outros clubes e estão fora de ação.

No ataque, Everaldo ficará com a vaga de Mingotti. Ele é o artilheiro do time na temporada, com 11 gols, mas ficou no banco de reservas nos dois últimos jogos em que esteve à disposição.

O problema maior para o técnico Renato Paiva está no meio-campo. Sem Thaciano, Mugni aparece como a opção mais provável. O meia Daniel, que também pode jogar no setor, negocia a saída para o Fluminense e não tem presença na partida confirmada.

Daniel treinou normalmente nesta segunda-feira, mas no domingo ele se despediu dos companheiros. Uma provável escalação do Bahia tem:

Marcos Felipe, Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Ryan (Chávez); Rezende, Acevedo, Cauly e Mugni (Daniel); Kayky e Everaldo.

Uma outra possibilidade para o tricolor é escalar mais um atacante na vaga de Thaciano. Assim, Ademir poderia formar o trio com Kayky e Everaldo.