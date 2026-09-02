LEÃO PRONTO

Com mudanças, Vitória está definido para decisão contra o Vasco na Copa do Brasil; veja escalação

Equipes se enfrentam às 21h30, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:42

Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória está escalado para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira, às 21h30, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Derrotado por 1x0 na partida de ida, no Rio de Janeiro, o Leão da Barra precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir a classificação à semifinal no tempo regulamentar.

Em busca de mais uma virada na competição, o técnico Jair Ventura promoveu mudanças na equipe titular. A primeira alteração aparece logo na defesa. Suspenso, Brítez desfalca o Vitória, e Matheus Silva será o titular na lateral direita. Cacá, Luan Cândido e Ramon completam o setor defensivo.

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No meio-campo, Jair Ventura também precisou lidar com uma série de desfalques. O capitão Baralhas segue fora, enquanto Martínez se recupera de uma lesão na coxa. Caíque está suspenso, e Pochettino não pode atuar porque não está inscrito na Copa do Brasil. Com as opções reduzidas, Walace e Zé Vitor formam a dupla de volantes, enquanto Matheuzinho aparece mais adiantado, na função de meia.

O ataque também tem novidades. Erick recupera a titularidade na ponta direita, enquanto Renato Kayzer assume o comando do ataque no lugar de Renê. Tarzia completa o trio ofensivo.

Assim, o Vitória vai a campo com Lucas Arcanjo; Matheus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vitor e Matheuzinho; Erick, Renato Kayzer e Tarzia.

No banco de reservas, Jair Ventura terá opções como Fabiano, Jamerson, Osvaldo, Marinho, Fabri e Renê para alterar a equipe ao longo da partida.

O que o Vitória precisa para avançar?

Como perdeu o primeiro confronto por 1x0, o Vitória precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil.