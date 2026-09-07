LEÃO DEFINIDO

Com muitos desfalques, Vitória está escalado para enfrentar o Grêmio; confira o time

Equipe se enfrentam às 20h, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 19:16

Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória está escalado para encarar o Grêmio logo mais, às 20h, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão. Em meio à má fase e com uma série de desfalques, o técnico Jair Ventura promoveu mudanças em diferentes setores da equipe para o confronto direto na parte de baixo da tabela.

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As alterações começam pela defesa. Suspenso pelo STJD após tentar rasgar o uniforme de Jean Lucas no último Ba-Vi, Cacá está fora da partida. Com isso, Brítez foi deslocado para formar a dupla de zaga com Luan Cândido, enquanto Mateus Silva será o titular na lateral direita. Na esquerda, Jamerson ganha uma oportunidade entre os titulares no lugar de Ramon, que está lesionado.

O meio-campo também sofreu mudanças. Além de Baralhas e Martínez, que seguem fora por lesão, Jair Ventura perdeu Walace de última hora, já que o volante foi cortado da relação. Para preencher o setor, o treinador optou por Caíque e Zé Vitor como dupla de volantes, com Matheuzinho atuando mais adiantado, na função de meia.

No ataque, a mudança em relação ao time que começou a partida contra o Vasco, na eliminação da Copa do Brasil na última quarta-feira (2), é a entrada de Renê no lugar de Renato Kayzer. Erick e Tarzia completam o setor ofensivo pelos lados.

Dessa forma, o VItória entra em campo com: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé VItor e Matheuzinho; Erick, Renê e Tarzia.

No banco de reservas, Jair Ventura terá opções como Fabiano, Pochettino, Marinho, Osvaldo, Fabri, Renato Kayzer e Alex Bruno, além de diversos jogadores formados nas categorias de base do clube.