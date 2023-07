Com Neymar no banco, PSG leva virada do time de Léo Ceará

Hakimi, do PSG, durante derrota para o Cerezo Osaka. Crédito: C.Gavelle e J.Scussel/PSG

Ainda sem contar com Neymar, o Paris Saint-Germain decepcionou nesta sexta-feira (28) ao levar uma virada do Cerezo Osaka em mais uma amistoso de pré-temporada. Jogando na cidade japonesa de Osaka, o time francês liderou o placar por duas vezes, mas acabou perdendo por 3x2. O PSG não contou com Neymar e nem com Kylian Mbappé.



Como aconteceu no amistoso anterior, o empate sem gols com o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, Neymar foi relacionado para a partida, mas não saiu do banco de reservas no estádio Yanmar Field Nagai. O atacante brasileiro não entra em campo há cinco meses, desde que sofreu uma lesão no tornozelo direito durante jogo do Campeonato Francês.

O técnico Luis Enrique mandou a campo no primeiro tempo uma formação que se aproxima do que considera os 11 titulares do PSG, a exceção de Neymar e Mbappé, que não viajou com o grupo para estes amistosos na Ásia. O treinador espanhol escalou Donnarumma; Marquinhos, Danilo Pereira, Skriniar; Kurzawa, Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery, Gharbi; Asensio e Ekitike. Marquinhos foi o capitão da equipe.

Para o segundo tempo, Luis Enrique promoveu oito mudanças na equipe parisiense. Entre os jogadores que entraram na partida estavam titulares da temporada passada, como o volante Marco Verratti e o lateral Hakimi, e reforços, como o defensor Lucas Hernandez.

Do outro lado, o Cerezo Osaka entrou em campo com dois brasileiros entre os titulares do ataque: Léo Ceará, que teve passagem marcante pelo Vitória, e João Victor Capixaba, que defendeu as cores do Juventude.

Léo Ceará foi um dos titulares da partida. Crédito: Cerezo Osaka/Divulgação