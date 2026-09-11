VEJA CENÁRIO

Com novo líder e playoff inédito, Série B ainda tem nove times na corrida pelo acesso na reta final

Restam 11 rodadas da 1ª fase, que dará acesso direto aos dois primeiros e levará outros quatro clubes à disputa do mata-mata

Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:27

Juventude venceu o Criciúma Crédito: Fernando Alves/ECJ

A 11 rodadas do fim, a Série B chega à reta decisiva com uma disputa aberta pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Nove clubes ainda aparecem com pelo menos 1% de chance de conquistar uma das duas vagas diretas na Série A, enquanto a briga pelos quatro lugares no playoff também segue embolada. Os dados são do Gato Mestre, do GloboEsporte.

O cenário ganhou novos contornos após a 27ª rodada. O Juventude venceu o Criciúma por 2 a 0 fora de casa, assumiu a liderança isolada e aumentou de 37,52% para 52,95% a possibilidade de terminar entre os dois primeiros.

Mesmo na vice-liderança, o Novorizontino aparece como o principal candidato ao acesso direto. Depois de vencer o Botafogo-SP por 3 a 1 e chegar ao quinto triunfo consecutivo, o time alcançou 59,91% de chance de ficar nas duas primeiras posições.

Fortaleza e Vila Nova também seguem fortes na corrida, com 28,96% e 26,96%, respectivamente. Já o Criciúma foi quem mais perdeu terreno entre os primeiros colocados. A derrota para o Juventude derrubou o Tigre da segunda para a quinta posição e reduziu sua possibilidade de acesso direto de 43,65% para 19,74%.

Operário-PR, Atlético-GO, CRB e Sport completam o grupo de nove equipes que ainda têm ao menos 1% de chance de subir diretamente. Os percentuais são de 3,9%, 2,99%, 2,93% e 1,11%, respectivamente.

A edição deste ano tem uma mudança importante na definição dos quatro promovidos. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso direto. Do terceiro ao sexto, os clubes disputam um playoff em confrontos de ida e volta, com o terceiro enfrentando o sexto e o quarto encarando o quinto. Os dois vencedores também sobem para a Série A.

Briga pelo playoff também está aberta

Se perdeu força na disputa pelas duas primeiras posições, o Criciúma passou a liderar as projeções para o playoff. O clube tem 59,46% de chance de terminar entre o terceiro e o sexto lugares.

O Vila Nova aparece praticamente no mesmo patamar. Após vencer o clássico contra o Goiás por 2 a 0, chegou a 58,58% de possibilidade de disputar o mata-mata. O Fortaleza vem logo depois, com 57,05%.

Até os atuais líderes aparecem com chances consideráveis de terminar nessa faixa da classificação. O Juventude tem 42,53% de possibilidade de disputar o playoff, enquanto o Novorizontino registra 36,38%.

A disputa se estende ainda a Operário-PR, Atlético-GO e CRB. O Operário ganhou força ao vencer o CRB por 3 a 0 e retornar ao G-6, elevando para 35,83% a possibilidade de chegar ao playoff. Atlético-GO tem 34,97%, e o CRB, 32,75%. O Sport aparece mais atrás, com 19,87%.

Na parte de baixo, Ponte Preta chega a 100% de risco

Se a disputa pelo acesso permanece aberta, a situação da Ponte Preta é praticamente definida nas projeções. A Ponte Preta chegou a 100% de risco de rebaixamento nas projeções do Gato Mestre, embora a queda ainda não esteja matematicamente confirmada. A Macaca soma apenas 10 pontos em 27 rodadas e chegou a 21 partidas consecutivas sem vencer, o maior jejum da história da competição.

Em meio a uma grave crise financeira, o clube de Campinas caminha a passos largos para o segundo rebaixamento consecutivo, depois de também cair no Campeonato Paulista.

O América-MG também vive cenário crítico. Apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, o Coelho está 14 pontos atrás do Ceará, primeiro time fora do Z-4, e aparece com 99,94% de risco de queda.

O Londrina conseguiu respirar ao derrotar o São Bernardo por 2 a 1. A vitória fez o risco de rebaixamento cair de 92,17% para 80,20%, embora a equipe continue entre as quatro últimas.

Mais acima, Avaí e Ceará travam uma disputa direta contra o Z-4. O time catarinense perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza e permaneceu na 17ª colocação, dois pontos atrás do Vozão. Segundo as projeções, o Avaí tem 43,98% de risco de queda, contra 41,08% do Ceará. O Botafogo-SP aparece em seguida, com 21,83%.