Com Osvaldo, Vitória está pronto para enfrentar o Sport; veja desfalques

Principal destaque do Vitória na temporada, Osvaldo estará com a delegação rubro-negra no Recife. O atacante foi poupado do treinamento desta terça-feira (18), na Toca do Leão, mas está entre os 22 jogadores relacionados para o confronto com o Sport, na Ilha do Retiro, quarta-feira (19), às 21h30, válido pela penúltima rodada do primeiro turno da Série B do Brasileiro.



Com dor na panturrilha esquerda, Osvaldo foi substituído no intervalo da vitória por 2x1 contra o Novorizontino, após abrir o placar no Barradão. Esta manhã, ele realizou tratamento e não participou do treino de posse de bola em espaço reduzido comandado pelo técnico Léo Condé.