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Com pênalti perdido nos acréscimos, Bahia é derrotado pelo Athletico-PR, vê invencibilidade chegar ao fim e sai do G-4

Esquadrão foi derrotado por 2x1 na Arena da Baixada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 21:50

Athletico-PR x Bahia
Athletico-PR x Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Chegou ao fim a sequência invicta do Bahia. Depois de 11 jogos sem perder, com seis triunfos e cinco empates, o Esquadrão voltou a sentir o gosto amargo da derrota, que foi ainda mais dolorosa por ter acontecido após um pênalti perdido nos acréscimos e por tirar o time do G-4 do Brasileirão, ao ser derrotado pelo Athletico-PR por 2x1, neste domingo (20), na Arena da Baixada, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Esquadrão começou a partida encurralado e viu o Furacão abrir o placar logo cedo, com Esquivel. O Bahia conseguiu reagir rapidamente, empatou com Erick Pulga e passou a equilibrar o confronto. No segundo tempo, depois de um início equilibrado, os donos da casa voltaram a crescer, marcaram com Rivaldo e retomaram a vantagem. O Tricolor ainda teve a oportunidade de empatar nos acréscimos, mas Everaldo parou em Mykael na cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Bahia segue com 46 pontos, mas caiu para a quinta colocação. O Fluminense venceu na rodada, chegou aos 48 pontos e assumiu o quarto lugar, enquanto o Athletico-PR foi aos 49 e ocupa a terceira posição. Agora, o time terá cerca de duas semanas para descansar e se preparar antes de voltar a campo contra o Palmeiras, no dia 8 de outubro, no Nubank Parque, pela 29ª rodada.

Veja como foi a derrota do Bahia para o Atlhetico-PR

Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
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Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB

O JOGO

Jogando na Arena da Baixada, onde não perde desde fevereiro, o Athletico-PR começou a partida em ritmo avassalador. Explorando principalmente as jogadas pelas laterais, o Furacão criou boas oportunidades logo nos primeiros minutos, enquanto o Bahia encontrava dificuldades para sair da marcação alta dos donos da casa e ficava acuado em um cenário de ataque contra defesa.

Depois de muita pressão, o Athletico-PR abriu o placar aos 15 minutos. Mendoza encontrou uma bola enfiada para Kerwin Vargas, que fez o facão do meio da área em direção à linha de fundo. O colombiano cruzou e encontrou Esquivel, que apareceu em velocidade dentro da área e teve liberdade para acertar um sem-pulo no contrapé de Ronaldo.

O Furacão manteve a marcação alta após o gol, mas o Bahia começou a encontrar mais espaços para sair da defesa, principalmente por meio de ligações diretas. Foi justamente assim que o Esquadrão conseguiu chegar ao empate, mesmo sem estar melhor na partida.

Marcos Victor alçou uma bola na área, mas sem muita direção. Mykael se atrapalhou e soltou a bola nos pés de Pulga, que mostrou oportunismo, bateu forte e estufou as redes para deixar tudo igual.

O gol fez o Bahia entrar de vez na partida e passar a ter mais posse de bola, enquanto o Athletico-PR já não conseguia exercer a mesma pressão pós-perda do início do confronto. Com a bola, o time de Rogério Ceni procurava cadenciar o jogo para construir suas jogadas e também diminuir o ritmo do Furacão, que tentava acelerar principalmente pelos lados quando recuperava a posse.

Apesar do maior controle tricolor, o Bahia encontrava poucos espaços para criar. A disputa tática entre as duas equipes deixou o jogo mais truncado na reta final do primeiro tempo, com poucas oportunidades claras e chegadas concentradas principalmente nas bolas paradas.

O Athletico-PR levou perigo em uma falta alçada na área, que terminou com cabeçada de Aguirre defendida por Ronaldo. O Bahia respondeu nos acréscimos, quando Nestor cobrou falta diretamente para o gol e exigiu atenção da defesa adversária.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Athletico-PR 2x1 Bahia - 28ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
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Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Na segunda etapa, o Athletico-PR voltou a ter mais posse de bola e continuou explorando os lados do campo para tentar criar oportunidades. O jogo, porém, não repetiu o cenário de domínio do Furacão dos minutos iniciais.

Com as ligações diretas, o Bahia conseguia escapar da pressão e colocar Ademir, Pulga e Alejo em situações de mano a mano no ataque. Ainda assim, apesar da movimentação, as chances de gol continuavam escassas.

O Furacão encontrava dificuldades para furar a defesa tricolor, que se posicionava bem, especialmente para cortar as bolas aéreas cruzadas a partir das laterais. Do outro lado, os atacantes do Bahia não conseguiam aproveitar os espaços nas costas da defesa adversária, que se recuperava rapidamente.

Nesse duelo equilibrado entre ataque e defesa, quem conseguiu voltar à frente do placar foi o Athletico-PR. Aos 23 minutos, o Furacão construiu uma triangulação pelo lado esquerdo do meio-campo até Luiz Gustavo encontrar uma bola espetada para Vargas. O atacante cruzou rasteiro para a área, na direção de Rivaldo, que se antecipou à marcação de Kanu e tocou de bico para marcar o segundo gol dos donos da casa.

Depois de sofrer o gol, o Bahia passou a ter mais posse de bola, mas, com uma troca de passes muito lenta, encontrou dificuldades para furar a retranca montada pelo Athletico-PR. A equipe paranaense conseguiu neutralizar as principais tentativas ofensivas do Tricolor e ainda levou perigo nos contra-ataques em busca do terceiro gol.

Nos acréscimos, porém, o Esquadrão teve a grande oportunidade de empatar. Após revisão do VAR, a arbitragem marcou pênalti por toque de mão após chute de Everaldo. O próprio atacante assumiu a cobrança, recebeu a bola de Juba, mas telegrafou e bateu à meia altura no canto direito, facilitando a vida de Mykael, que caiu para fazer a defesa e selar o fim da sequência invicta do Bahia no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA 

Athletico-PR 2x1 Bahia – 28ª rodada Campeonato Brasileiro

Athletico-PR: Mycael; Dantas, Aguirre (Dudu), Arthur Dias e Gilberto Moraes (Gilberto); Luiz Gustavo, Jadson e Esquivel; Leozinho (Jorge Rivaldo), Mendoza e Vargas (Zapelli). Técnico: Odair Hellmann.

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Erick (Jean Lucas) e Nestor (Everton Ribeiro); Ademir (Kauê Furquim), Erick Pulga e Alejo Véliz (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR).

Publico: 27.259

Renda: R$1.104.820

Gols: Esquivel, Jorge Rivaldo (Athletico) / Erick Pulga (Bahia).

Cartões: Acevedo, Furquim (Bahia) / Aguirre, Arthur Dias, Jorge Rivaldo (Athletico).

Árbitro: Anderson Daronco (RS).

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS).

Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS).

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).

Tags:

Bahia

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