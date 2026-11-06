AGENDA ESPORTIVA

Com percursos de 5 km e 10 km, Salvador terá nova corrida de rua na orla do Comércio

Primeira edição da Rght2Run acontece no dia 15, na Praça Maria Felipa; inscrições estão abertas até domingo (8)

Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 15:29

Corrida RIGHT2RUN reúne atletas na orla de Salvador no próximo dia 15 Crédito: Divulgação

A orla do Comércio, em Salvador, será o cenário da primeira edição da Corrida Right2Run, marcada para o próximo dia 15 deste mês. Com largada e chegada na Praça Maria Felipa e um percurso acompanhado pela vista da Baía de Todos-os-Santos, o evento pretende reunir atletas amadores e apaixonados pela corrida para uma manhã de incentivo ao esporte e à qualidade de vida. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo portal Ticket Sports.

Corrida Right2Run reúne atletas na orla de Salvador no próximo dia 15 1 de 4

Com percursos planejados para diferentes níveis de condicionamento físico, a iniciativa busca estimular a prática de atividades físicas e os cuidados com a saúde física e mental, além de incentivar a ocupação de espaços públicos da capital baiana. Os participantes poderão escolher entre duas modalidades: 5 km, voltada especialmente para iniciantes e corredores que preferem distâncias menores, e 10 km, destinada a quem procura um desafio maior.

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"Apoiar a Right2Run reflete nossa vocação de estar presentes na vida da cidade para além das salas de aula. Queremos incentivar o esporte, a saúde e a convivência entre nossos alunos e toda a comunidade baiana", diz a diretora de operações da Faculdade Baiana de Direito, Verena Sales. A instituição participa como apoiadora oficial da corrida em meio às comemorações de seus 20 anos de atuação.