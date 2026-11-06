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Com percursos de 5 km e 10 km, Salvador terá nova corrida de rua na orla do Comércio

Primeira edição da Rght2Run acontece no dia 15, na Praça Maria Felipa; inscrições estão abertas até domingo (8)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 15:29

Corrida RIGHT2RUN reúne atletas na orla de Salvador no próximo dia 15
Corrida RIGHT2RUN reúne atletas na orla de Salvador no próximo dia 15 Crédito: Divulgação

A orla do Comércio, em Salvador, será o cenário da primeira edição da Corrida Right2Run, marcada para o próximo dia 15 deste mês. Com largada e chegada na Praça Maria Felipa e um percurso acompanhado pela vista da Baía de Todos-os-Santos, o evento pretende reunir atletas amadores e apaixonados pela corrida para uma manhã de incentivo ao esporte e à qualidade de vida. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo portal Ticket Sports.

Corrida Right2Run reúne atletas na orla de Salvador no próximo dia 15

Corrida RIGHT2RUN reúne atletas na orla de Salvador no próximo dia 15 por Divulgação
Corrida RIGHT2RUN reúne atletas na orla de Salvador no próximo dia 15 por Divulgação
Corrida RIGHT2RUN reúne atletas na orla de Salvador no próximo dia 15 por Divulgação
Corrida RIGHT2RUN reúne atletas na orla de Salvador no próximo dia 15 por Divulgação
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Corrida RIGHT2RUN reúne atletas na orla de Salvador no próximo dia 15 por Divulgação

Com percursos planejados para diferentes níveis de condicionamento físico, a iniciativa busca estimular a prática de atividades físicas e os cuidados com a saúde física e mental, além de incentivar a ocupação de espaços públicos da capital baiana. Os participantes poderão escolher entre duas modalidades: 5 km, voltada especialmente para iniciantes e corredores que preferem distâncias menores, e 10 km, destinada a quem procura um desafio maior.

Confira 22 provas de corrida para fazer em novembro

1º de novembro: Corrida do Bahêa - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/corrida-do-bahea/7064-1101 por Divulgação
1 de novembro: Meia Maratona Blue Run - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/meia-maratona-blue-run-salvador-2026-74809 por Reprodução
1º de novembro: Circuito Sesc de Corridas - Porto Seguro. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---porto-seguro por Reprodução
7 de novembro: Feira Night Run - Feira de Santana. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/feira-night-run-analise-2026-74808 por Reprodução
8 de novembro: Circuito 2 Corações - Lauro de Freitas. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/circuito-2-coracoes-2026-87282 por Reprodução
8 de novembro: Corrida Sest Senat - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/CORRIDA%20SEST%20SENAT%202026%20ETAPA%20SALVADOR-88745 por Reprodução
14 de novembro: NB 10 anos - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/nb10anos por Reprodução
15 de novembro: 10 milhas da Harpia - Porto Seguro. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-da-harpia por Reprodução
15 de novembro: Corrida Globo Esporte - Paulo Afonso. Mais informações em: https://www.chipower.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/globo-esporte por Reprodução
15 de novembro: AMB Run Experience - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/amb-run-experience-3%C2%AA-edicao/6825-42 por Reprodução
15 de novembro: Corrida Sest Senat - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/sestsenat por Reprodução
15 de novembro: Corrida Colorida do Martagão Gesteira - Salvador. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/8-corrida-colorida por Reprodução
15 de novembro: Right2Run - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-right-to-run-87997 por Reprodução
21 de novembro: Ultra Trail Chapada Diamantina - Mucugê. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/ultra-trail-chapada-diamantina-2026-74480 por Reprodução
22 de novembro: Corrida Mateus - Salvador. Mais informações em: https://corridamateus.com.br/ por Reprodução
29 de novembro: Corrida da Polícia Federal - Salvador. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/3-corrida-da-pf por Reprodução
28 de novembro - Uniftc Run - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3933/corrida-academica-uniftc-2026 por Reprodução
29 de novembro: Circuito Sesc de Corridas - Salvador. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---salvador por Reprodução
29 de novembro: Corrida da GCM - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/9427/4-corrida-da-guarda-civil-municipal-de-salvador-2026 por Reprodução
29 de novembro - RedRun - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3191/redrun-etapa-corredor-da-vitoria-2026 por Reprodução
29 de novembro - Corrida Vumbora - Feira de Santana. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/vumbora-2026 por Reprodução
29 de novembro - Corrida da Rondesp - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-rondesp-sudoeste-serra-do-marcal-2026 por Reprodução
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1º de novembro: Corrida do Bahêa - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/corrida-do-bahea/7064-1101 por Divulgação

"Apoiar a Right2Run reflete nossa vocação de estar presentes na vida da cidade para além das salas de aula. Queremos incentivar o esporte, a saúde e a convivência entre nossos alunos e toda a comunidade baiana", diz a diretora de operações da Faculdade Baiana de Direito, Verena Sales. A instituição participa como apoiadora oficial da corrida em meio às comemorações de seus 20 anos de atuação.

A Corrida Right2Run é realizada pela MP3, com patrocínio da Prefeitura de Salvador, por meio do programa Viva Esporte, e apoio institucional da Faculdade Baiana de Direito. Os interessados já podem garantir a participação e o kit oficial do evento. As inscrições seguem disponíveis no portal Ticket Sports até o domingo (8).

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Corrida

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