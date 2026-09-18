FUTEBOL

Com prêmio de R$ 51,5 milhões ao campeão, Sul-Americana tem confrontos das semifinais definidos

Dois brasileiros avançaram e podem se enfrentar na grande final

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08:10

taça Crédito: Divulgação

As semifinais da Copa Sul-Americana de 2026 estão definidas. O Montevideo City Torque completou a lista de classificados ao vencer o Cienciano por 3 a 0, nesta quinta-feira (17), no Estádio Centenário. O clube uruguaio reverteu a derrota por 2 a 0 sofrida no primeiro jogo e avançou com uma virada no placar agregado.

Vasco, Atlético-MG e Boca Juniors são os outros sobreviventes da competição. O time carioca eliminou o Independiente Santa Fe, enquanto o Boca deixou o São Paulo pelo caminho. Já o Atlético-MG precisou dos pênaltis para superar o Santos após devolver, na Arena MRV, a diferença de dois gols registrada na partida de ida.

Os confrontos também estão definidos. O Vasco enfrentará o Boca Juniors, enquanto o Atlético-MG terá pela frente o Montevideo City Torque. Como os brasileiros ficaram em lados opostos do chaveamento, existe a possibilidade de uma final entre Vasco e Atlético-MG.

As duas equipes do Brasil farão o segundo jogo como mandantes. O Atlético-MG abrirá a semifinal no Estádio Centenário, em Montevidéu, e decidirá a vaga na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Vasco enfrentará primeiro o Boca na Argentina e disputará a volta com seu mando de campo. O estádio da partida, porém, ainda não está confirmado, já que São Januário não possui a capacidade mínima de 30 mil lugares exigida pela Conmebol para esta fase. Maracanã e Nilton Santos aparecem como alternativas.

A classificação às semifinais rendeu US$ 800 mil, aproximadamente R$ 4,1 milhões, a cada clube. O campeão receberá US$ 10 milhões, cerca de R$ 51,5 milhões, enquanto o vice ficará com US$ 2,5 milhões, equivalentes a aproximadamente R$ 12,8 milhões.