A derrota de virada por 2x1 para o Santos, na última segunda-feira (18), ainda está sendo digerida pelo Bahia. O Esquadrão foi batido por um rival direto em casa e perdeu a chance de abrir distância para a zona de rebaixamento. Precisando reagir no Brasileirão, o técnico Rogério Ceni terá, pela primeira vez, um tempo maior para corrigir os problemas. Como o próximo jogo no Brasileirão, contra o Flamengo, será apenas no dia 30 de setembro. O tricolor terá pelo menos dez para treinar e aprimorar o estilo de jogo de Ceni. A preparação será iniciada na tarde desta quarta-feira (20).

Marcos Felipe revela conversa com Ceni no Bahia: 'Buscar voos mais altos'

"Preferia ter um jogo em seis dias do que em onze dias, para ser sincero, esse espaço de tempo seria melhor de trabalhar com um triunfo. Viver doze dias com uma derrota é sempre muito ruim. Fica uma imagem ruim com o torcedor, a gente fica abatido, mas temos que nos preparar e ver como o Flamengo pode jogar para a gente se apresentar melhor e somar pontos. A gente volta a ficar num bloco desagradável de estar", disse.