O Bahia iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Corinthians. A partida será disputada neste sábado (22), às 18h30, na Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (18), a comercialização acontece de forma exclusiva para os sócios do clube.



A partir da quarta-feira (19), os ingressos estarão à venda para o público geral. Os bilhetes podem ser comprados através do site da Fonte Nova, ou nas lojas físicas disponibilizadas pelo clube.