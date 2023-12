Com proposta de clube mexicano, Cándido deixa futuro no Bahia em aberto

Camilo Cándido tem proposta de clube do México. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O futuro de Camilo Cándido no Bahia ainda é incerto. O jogador teria mais sete meses de contrato para cumprir com o Esquadrão, até julho de 2024, mas recebeu proposta para defender o Cruz Azul, do México, a partir do início da temporada. A informação foi confirmada pelo próprio atleta, que garantiu que o negócio ainda não foi concretizado.



“Sei que há interesse do México com uma oferta de três anos e compra definitiva. Ainda não me informaram nada, não me avisaram que está fechado. Meus representantes estão trabalhando no assunto”, disse Cándido, em entrevista à Rádio Sport 890, do Uruguai.

Com dois destinos possíveis em mãos, Cándido não deu pistas - ao menos, publicamente - de qual clube defenderá na próxima temporada. Ao mesmo tempo em que se disse ‘feliz’ no Bahia, o lateral também elogiou o Cruz Azul e a chegada do técnico Martín Anselmi, ex-Independiente del Valle.

“No Bahia estou muito feliz, gostei muito do futebol brasileiro. Mas sei que o futebol mexicano é uma grande liga. Ainda não me informei muito sobre esta possibilidade porque ‘estou no ar’, descansando. Sei que Cruz Azul é uma grande equipe, que Martín Anselmi assumiu. Agora, estou tentando curtir a família. Quando me mandarem entrar no avião, eu entro”.

Camilo Cándido pertence ao Nacional, do Uruguai. O atleta de 28 anos chegou ao Bahia em julho deste ano, com a missão de resolver o problema da lateral esquerda. Na época, Chávez era quem mais tinha chances, mas se tornou alvo de protestos por exibições ruins. O equatoriano, aliás, acabou cedido por empréstimo ao Independiente del Valle alguns dias depois.

A temporada 2023 foi a primeira do jogador fora do Uruguai. Ele estava no Nacional desde 2021 e, antes, havia passado por Liverpool Montevideo e Rampla Juniors, todos do seu país de origem.

Pelo Esquadrão, Cándido viveu um período de titularidade, mas perdeu a posição para Luciano Juba na reta final do Brasileirão. Assim, terminou o ano na reserva.

Ao todo, disputou 19 partidas com a camisa tricolor (15 na condição de titular), todas pelo Campeonato Brasileiro, marcou um gol e deu duas assistências. O atual vínculo com o Bahia vai até julho do próximo ano, e o Esquadrão tem a opção de compra.

“Sei do interesse e da oferta que tenho do México, mas, no momento, sou jogador do Bahia. Sei que o interesse é real e que a oferta está em cima da mesa, sendo avaliada pelo meu representante. Por enquanto, não temos nada concreto”, reforçou Cándido.

O Nacional é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto Cándido controla os 30% restantes. Caso aceite a proposta de três anos, ele ficaria no Cruz Azul até dezembro de 2026.

Opções na esquerda

Além de Cándido, o Bahia tem outras cinco opções para a lateral esquerda: Caio Roque, Ryan, Matheus Bahia, Chávez e Luciano Juba. O último terminou a temporada como titular na ala pelo lado esquerdo e foi bem avaliado pelo treinador Rogério Ceni.

Já Matheus e Ryan são revelados nas categorias de base e tiveram poucos minutos na temporada. O primeiro voltou a conviver com lesões e fez apenas 13 jogos na Série A. O segundo, de 21 anos, renovou o contrato até 2025. Empréstimos para que a dupla ganhe mais experiência não estão descartados.

Os cenários mais indefinidos são os de Chávez e Caio Roque. O equatoriano recuperou o bom futebol no Del Valle e foi convocado pela seleção do seu país para jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Como tem contrato até 2027, inicialmente ele se apresenta ao Bahia em janeiro e será avaliado.