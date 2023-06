De olho no confronto com o Grêmio, marcado para o próximo sábado (1º), o elenco do Bahia voltou aos treinos nesta terça-feira (27). O trabalho na Cidade Tricolor contou com uma novidade.



Pela primeira vez desde que machucou o joelho, em fevereiro, o zagueiro Raul Gustavo participou do treino com o elenco. O defensor passou por cirurgia para a reconstrução do ligamento lateral e desde então estava em recuperação.



Agora, Raul Gustavo depende apenas da condição física e ritmo de jogo para voltar a ser utilizado pelo técnico Renato Paiva. A última vez que ele esteve em campo foi na goleada por 6x0 sofrida pelo tricolor para o Sport, em fevereiro, pela Copa do Nordeste. Raul se lesionou durante um treino.