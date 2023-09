Com Rayssa em 1°, Brasil terá três atletas na final do Pré-Olímpico

Principal skatista do Brasil na atualidade, Rayssa Leal está em mais uma final e com enorme expectativa de subir ao pódio neste sábado (16). A Fadinha avançou à decisão do Pro Tour Skate Street, disputado em Lausanne, na Suíça, com a melhor nota das semifinais: 236.64. A também brasileira Pâmela Rosa se garantiu entre as oito finalistas com a sétima marca: 225.60. No masculino, Giovanni Vianna se classificou em 2º lugar.



A competição vale pontos para o ranking da World Skate, e terminar bem é importante na definição da vagas para Paris-2024. Serão três representantes por país na Olimpíada, e Rayssa é a primeira colocada atualmente.