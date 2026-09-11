DISPUTA

Com Rayssa Leal e medalhistas olímpicos, Brasil leva 35 skatistas a Mundial

Competição no Paraguai terá disputas de street e park e distribuirá pontos para a corrida olímpica de Los Angeles 2028

Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:39

Rayssa Leal Crédito: Divulgação

O Brasil terá uma delegação de 35 atletas nas modalidades olímpicas do skate nos Jogos Mundiais de Skate 2026, que serão disputados em Assunção, no Paraguai, em outubro. Entre os convocados estão Rayssa Leal e Augusto Akio, medalhistas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A lista foi divulgada pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) nesta quinta-feira (10). Além da disputa por medalhas, o Mundial terá peso no caminho até a próxima Olimpíada, já que distribuirá pontos para a corrida olímpica de Los Angeles 2028.

A programação será dividida entre as duas modalidades. As provas do park estão previstas para ocorrer entre 3 e 10 de outubro, enquanto as disputas do street serão realizadas de 11 a 18 do mesmo mês.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha 1 de 35

Dos 35 brasileiros, 18 competirão no park, com nove representantes no feminino e nove no masculino. No street, serão 17 atletas: sete mulheres e dez homens.

No street feminino, o Brasil será representado por Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Duda Ribeiro, Isabelly Ávila, Maria Lúcia, Gabriela Mazetto e Bia Godoi. Entre os homens, foram chamados Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo, Wallace Gabriel, Ivan Monteiro, João Lucas Alves, Filipe Mota, Matheus Mendes, Gabryel Aguilar e Sebastian Simonetto.

No park feminino, a delegação terá Raicca Ventura, Isadora Pacheco, Dora Varella, Fernanda Tonissi, Yndiara Asp, Helena Laurino, Fernanda Galdino, Indiá Victoria Chabbert e Manu Tomitake.