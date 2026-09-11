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Com Rayssa Leal e medalhistas olímpicos, Brasil leva 35 skatistas a Mundial

Competição no Paraguai terá disputas de street e park e distribuirá pontos para a corrida olímpica de Los Angeles 2028

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:39

Rayssa Leal
Rayssa Leal Crédito: Divulgação

O Brasil terá uma delegação de 35 atletas nas modalidades olímpicas do skate nos Jogos Mundiais de Skate 2026, que serão disputados em Assunção, no Paraguai, em outubro. Entre os convocados estão Rayssa Leal e Augusto Akio, medalhistas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A lista foi divulgada pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) nesta quinta-feira (10). Além da disputa por medalhas, o Mundial terá peso no caminho até a próxima Olimpíada, já que distribuirá pontos para a corrida olímpica de Los Angeles 2028.

A programação será dividida entre as duas modalidades. As provas do park estão previstas para ocorrer entre 3 e 10 de outubro, enquanto as disputas do street serão realizadas de 11 a 18 do mesmo mês.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha

Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como 'Fadinha do Skate' por Reprodução
Lilian Mendes e a filha, Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS por Reprodução I Instagram @rayssalealsk8
Rayssa Leal por Divulgação: Skate Total Urbe (STU)
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
A atleta Rayssa Leal garantiu a medalha de bronze na categoria por Gaspar Nóbrega/COB
[Edicase]A jovem skatista Rayssa Leal é conhecida por sua técnica impecável e estilo único em manobras complexas (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) por
Rayssa Leal é campeã na China por Julio Defeton / Divulgação CBSKT
Rayssa Leal por Reprodução/Twitter
1 de 35
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução

Dos 35 brasileiros, 18 competirão no park, com nove representantes no feminino e nove no masculino. No street, serão 17 atletas: sete mulheres e dez homens.

No street feminino, o Brasil será representado por Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Duda Ribeiro, Isabelly Ávila, Maria Lúcia, Gabriela Mazetto e Bia Godoi. Entre os homens, foram chamados Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo, Wallace Gabriel, Ivan Monteiro, João Lucas Alves, Filipe Mota, Matheus Mendes, Gabryel Aguilar e Sebastian Simonetto.

No park feminino, a delegação terá Raicca Ventura, Isadora Pacheco, Dora Varella, Fernanda Tonissi, Yndiara Asp, Helena Laurino, Fernanda Galdino, Indiá Victoria Chabbert e Manu Tomitake.

Augusto Akio encabeça a relação do park masculino, que também conta com Pedro Barros, Luigi Cini, Pedro Quintas, Pedro Carvalho, Gui Khury, Luiz Francisco, Kalani Konig e Dan Sabino.

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