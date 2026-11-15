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Com rebaixados e promovidos, Série C 2027 define todos os 24 participantes; veja lista

Rebaixamento de quatro clubes da Série B fechou a relação da Terceira Divisão

Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 10:41

Troféu da Série C do Campeonato Brasileiro Crédito: Leo Piva/CBF

A Série C do Campeonato Brasileiro de 2027 já tem todos os seus participantes definidos. Com o encerramento da Série B neste sábado (14), foram confirmados os quatro clubes rebaixados que completarão a lista da próxima edição: Avaí, Londrina, América-MG e Ponte Preta.

As equipes se juntam aos 14 clubes que permaneceram na Terceira Divisão e aos seis que conquistaram o acesso pela Série D. Ao todo, serão 24 participantes na disputa por quatro vagas na segunda divisão nacional.

A edição de 2027 terá representantes das cinco regiões do país. O Sul será a região com mais equipes, com sete clubes, seguido pelo Sudeste, com seis. O Nordeste terá cinco representantes, enquanto Norte e Centro-Oeste contarão com três cada.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge 1 de 9

Veja os 24 times da Série C de 2027

Rebaixados da Série B:

Avaí (SC);

Londrina (PR);

América-MG (MG);

Ponte Preta (SP).

Promovidos da Série D:

Uberlândia (MG);

ASA (AL);

ABC (RN);

Gama (DF);

Goiatuba (GO);

Nacional-AM (AM).

Clubes que permaneceram na Série C:

Anápolis (GO);

Barra (SC);

Botafogo-PB (PB);

Brusque (SC);

Caxias (RS);

Figueirense (SC);

Floresta (CE);

Guarani (SP);

Ituano (SP);

Maranhão (MA);

Paysandu (PA);

Volta Redonda (RJ);

Ypiranga-RS (RS).

Como será a Série C de 2027?

A competição terá um formato de transição antes da ampliação prevista pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em 2027, os 24 participantes disputarão uma primeira fase em turno único, com 23 rodadas.

Os oito melhores avançarão para a segunda etapa, divididos em dois grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave garantirão o acesso à Série B de 2028. Os líderes dos quadrangulares também disputarão a final da competição.

Na parte de baixo da classificação, os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados para a Série D.

De acordo com o calendário divulgado pela CBF, a Série C de 2027 tem início previsto para 4 de abril, com a decisão marcada para 31 de outubro.

Série C terá 28 clubes em 2028

A temporada de 2027 será a última antes de uma nova mudança no tamanho da competição. A partir de 2028, a Série C passará a contar com 28 equipes, divididas em dois grupos de 14 clubes.